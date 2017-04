Singfreude im GepÃ¤ck

2527

Erste Rumänien-Reise des Europachors Landshut

Unter dem Motto „Wir singen gemeinsam” stand das achte Chortreffen, das vom 18. bis 21. April d. J. im Rahmen des gleichnamigen Projektes stattgefunden hat. Wie Chorleiter Florin Soare bei der Begegnung mit Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor am Freitag sagte, habe der Hermannstädter Caedonia-Kammerchor das Projekt 2009 in Zusammenarbeit mit dem von der gebürtigen Hermannstädter Musikerin Margarete Csibi geb. Chrestel geleiteten Chor der Musikschule aus Landshut, Hermannstadts Partnerstadt, gestartet.

Diesmal fand das Treffen mit dem Europachor Landshut, einem von Heinrich Wannisch dirigierten Männerchor statt. Der Namen des Chores, so Wannisch, sei „Programm, denn singfreudige Menschen gibt es überall und Musik verbindet die Menschen über alle Grenzen hinweg.” So stand die erste Rumänien-Reise des Chores unter dem Zeichen der Städtepartnerschaft, Doris und Klaus Wegmann vom Landshuter Partnerschaftsverein standen mit Rat und Tat zur Seite. Im Gepäck hatten die Gäste auch einen Brief von Oberbürgermeister Alexander Putz, den der amtierende Chorpräsident, Richard A. Daffner, Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor überreichte. Bürgermeisterin Fodor empfing die Gäste am Freitagvormittag im Sitzungssaal des Rathauses im dritten Stock und beglückwünschte sie und ihre Gastgeber für dieses gemeinsame Projekt, das die Städtepartnerschaft mit Leben erfülle. Mit einem Ständchen bedankte sich der Europachor Landshut.

Überhaupt brachten die Landshuter Freude am Singen mit. Knapp sechs Stunden nach ihrer Ankunft in Hermannstadt begeisterten sie am Dienstag der Vorwoche schon die zahlreichen Zuhörer in der römisch-katholischen Stadtpfarrkirche mit geistlichen Liedern und Gospels. Der Caedonia-Chor brachte auch einige geistliche Lieder zu Gehör.

Mittwoch, Donnerstag und Freitag besuchten die Gäste in Begleitung der versierten Reiseleiter Elke Dengel und Radu Zaharie Schäßburg, Birthälm, Fogarasch, Freck und Michelsberg, um nur einige Orte zu nennen. Das gemeinsame Singen tröstete sie dabei über das eher winterliche Wetter hinweg. Sie sangen in der Schäßburger Klosterkirche, in der Birthälmer Kirchenburg, aber natürlich auch bei einer Weinkostprobe an der Kleinen Kokel.

Beide Chorleiter hatten ihre helle Freude beim Dirigieren beider Chöre zum Abschluss des gemeinsamen Konzertes am Freitag im Thaliasaal. Vor allem Florin Soare (Caedonia-Chor) schwärmte noch Tage darauf davon, wie gut Frauen- und Männerstimmen zusammen geklungen hätten: „Es war ein Traum!” Das Publikum belohnte die Sängerinnen und Sänger mit reichlichem Applaus und durfte als Zugabe den „Begegnungsjodler/MeetingYodler” von Lorenz Maierhofer noch einmal genießen.

Eins steht fest: 2018 feiert der Hermannstädter Caedonia-Kammerchor sein 50. Jubiläum und der Europachor Landshut ist dazu eingeladen…

Beatrice UNGAR

Foto 1: Die zwischen Landshut und Hermannstadt bestehende Städtepartnerschaft musikalisch ausgebaut haben der Europachor Landshut und der Hermannstädter Caedonia-Chor mit einer Begegnung und zwei Konzerten in der vergangenen Woche. Unser Bild: Die Chordirigenten Heinrich Wannisch (rechts) und Florin Soare bedanken sich nach dem gemeinsamen Konzert im Thaliasaal bei dem Publikum.

Foto: Fred NUSS

Foto 2: Bürgermeisterin Astrid Fodor (stehend, rechts) nimmt das Gastgeschenk von Chorpräsident Richard A. Daffner (stehend, links) entgegen.

Foto: Beatrice UNGAR