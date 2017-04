Nachrichten

2527

Vertreterversammlung des DFDR; Gartenfestival auf dem Großen Ring; Konzert des Motettenchors; Konsulat geschlossen; Sondermüll wird abgeholt; Buchvorstellung; Musikalische Andacht; Maifest des DFDH findet am 13. Mai statt; Projekte der Frauenarbeit; Festival in Törnen; Neue Öffnungszeiten; Radio Neumarkt auf Deutsch; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache.

Vertreterversammlung des DFDR

Hermannstadt – Die erste ordentliche Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) im Jahr 2017 findet Freitag, den 28. April, 16 Uhr, in Hermannstadt, (Forumshaus, Spiegelsaal) statt.

Der Entwurf der Tagesordnung umfasst folgende Punkte: Beglaubigung des Protokolls der Vertreterversammlung vom 10. Dezember 2016, Wort des Ehrenvorsitzenden, Bericht des Vorsitzenden, Bericht des Abgeordneten, Bericht des Unterstaatssekretärs im Departement für interethnische Beziehungen, Kurzberichte der Fachausschüsse (Schule, Wirtschaft), Kurzberichte der DFDR-Vertreter im Rat der nationalen Minderheiten, Diskussion, Rechnungslegung 2016, Audit-Bericht, Bewilligung des Haushaltes 2017, Wahl des Vorsitzenden, Bestätigung des Landesvorstandes, Allfälliges.

Die DFDR-Vertreterversammlungen sind öffentliche Veranstaltungen. Die Berechtigung, während der Versammlung zu den Tagesordnungspunkten Stellung zu nehmen und das Stimmrecht auszuüben, steht nur den auf Regionalforumsebene gewählten Mitgliedern der DFDR-Vertreterversammlung zu. (DFDR)

Gartenfestival auf dem Großen Ring

Hermannstadt. – Die sechste Auflage des Gartenfestivals hat gestern begonnen und kann bis Sonntag, den 30. April, auf dem Großen Ring besucht werden. Wie in den vergangenen Jahren bieten Blumenverkäufer und Pflanzenhändler aus dem ganzen Land Topfblumen, aber auch Dekorationen für Balkon und Garten, sowie Gartenmöbel zum Verkauf an. Neben Kleinhändlern haben auch die Hermannstädter Baumärkte „Unimat“ und „Ambient“ als Partner des Festivals Stände aufgebaut. Das Gartenfestival öffnet seine Stände täglich von 10 bis 20 Uhr. (CP)

Konzert des Motettenchors

Hermannstadt. – Der Dresdner Motettenchor, ein dem Heinrich Schütz Konservatorium angegliedertes Ensemble, befindet sich auf Einladung des Bachchores Hermannstadt auf Siebenbürgenreise und konzertiert heute, 18 Uhr, in der Margaretenkirche in Mediasch, am Samstag, dem 29. April, 18 Uhr in der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt und am Sonntag, dem 30. April, 10 Uhr in der evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt, gemeinsam mit dem Bachchor bzw. um 17 Uhr zusammen mit dem Bachchor und Instrumentalisten in der evangelischen Kirche in Freck. (RS)

Konsulat geschlossen

Hermannstadt. – Das Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt ist am 1. Mai zum Maifeiertag/Tag der Arbeit geschlossen. (RS)

Sondermüll wird abgeholt

Hermannstadt. – Vom 1. bis 5. Mai wird in Hermannstadt Sondermüll abgeholt. Die Müllmanagementfirma Soma organisiert 10 Sammelpunkte in Hermannstadt, wo Batterien, Spraydosen, Farbdosen, Öl und Fett (nicht die essbaren Sorten), elektronische Geräte, die gefährliche Teile enthalten (Klimaanlagen, Kühlschränke) usw. kostenlos abgegeben werden können: Str. Gorăslău, Bl. 2-Bl. 4, Abholtag ist der 1. Mai; Str. Ghe. Țițeica – Str. Măgura (hinter dem Komplex Ștefan cel Mare), 1. Mai; Str. Calea Gușteriței – Str. Podului (unter dem Viadukt), 2. Mai; Str. Regele Ferdinand (hinter dem Busbahnhof), 2. Mai; Str. Târgul Cailor, 3. Mai; Str. Țiglarilor (beim Komplex), 3. Mai; Aleea Iasomiei, 4. Mai; Str. Sălajului, 4. Mai; Str. Sibiel, 5. Mai; Str. Arieșului (hinter dem Komplex Cireșica), 5. Mai. (RS)

Buchvorstellung

Hermannstadt. – Ioan Dorin Nan stellt am Donnerstag, dem 4. Mai, 18 Uhr, in der Astra-Bibliothek (Trakt B, 5. Stock) das Buch „Ineditul schiului sibian – memoria pârtiilor” vor, das mit Unterstützung des Departements für interethnische Beziehungen durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt erschienen ist. (RS)

Musikalische Andacht

Heltau/Hermannstadt. – Unter dem Titel „Die Umkehr des Verlorenen Sohnes. Eine Geschichte von zügellosem Leben und maßloser Liebe in Wort und Musik” bietet das „Duo Marmor” – Theresa Fritsche (Klarinette) und Maximilian Braisch (Fagott) – am Freitag, dem 5. Mai, 18 Uhr, in der Heltauer Kirchenburg und am Samstag, dem 6. Mai, 18 Uhr, in der Hermannstädter evangelischen Stadtpfarrkirche eine musikalische Andacht. Der Eintritt ist frei. (BU)

Maifest des DFDH findet am 13. Mai statt

Hermannstadt. – Das von dem Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) in Zusammenarbeit mit den deutschen Schulen und Schulabteilungen sowie Kindergärten veranstaltete Maifest findet in diesem Jahr am Samstag, dem 13. Mai, statt.

Es beginnt um 9.30 Uhr mit dem Trachtenumzug vom Huetplatz/Brukenthalschule. Der Aufmarsch geht über den Kleinen und Großen Ring, durch die Heltauergasse/Str. Nicolae Bălcescu und Harteneckgasse/Str. Cetății bis zum Thalia-Parkplatz, von wo die Teilnehmer mit Bussen in den Jungen Wald fahren, wo von 11 bis 14 Uhr die Kindergärten und Schulen ein abwechslungsreiches Programm (Siebenbürgisch-sächsische Tänze, Frühlings- und Mailieder) bieten. Im Wald gibt es auch Stände mit Verpflegung und Getränken.

Die Veranstaltung wird gefördert von dem Departement für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens.

Näheres unter www.forumher mannstadt.ro oder www.facebook.com/forumhermannstadt (BU)

Projekte der Frauenarbeit

Hermannstadt. – Die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien organisiert am 13. Mai ab 9.30 Uhr im Elimheim in Michelsberg eine Seidenmal-Werkstatt für Jugendliche. Unter der Leitung von Ortrun Fabini können Anfänger und Fortgeschrittene Tücher und Schals anfertigen, die für eine Spende behalten werden können. Anmeldefrist ist der 10. Mai, der Eigenbeitrag ist 25 Lei.

Am 1. und 2. Juni lädt die Frauenarbeit zu einer Mutter-Kind-Freizeit zum Thema „Religion und Theater. Gemeinschaftsbildung durch szenisches Spiel” im Erholungsheim Wolkendorf ein. Carmen E. Puchianu, Bettina Kenst und Margit Kézdi bieten ein reichhaltiges Programm an. Anmeldefrist ist der 26. Mai, der Eigenbeitrag ist 80 Lei, insgesamt stehen den Interessenten 25 Plätze zur Verfügung.

Am 7. und 8. Juli organisiert die Frauenarbeit auch das 10. Brotbackseminar im Gemeindehaus Mediasch zum Thema „Brot und Kunst”. Hildegard Servatius-Depner, Gerhild Rudolf, Margit Kézdi und Helga Meitert backen gemeinsam mit bis zu 16 Gästen Hausbrot und Spezialitäten, im Programm steht ein Referat und eine Andacht beim „Brot-Altar”. Der Eigenbeitrag ist 100 Lei, Anmeldefrist ist der 1. Juli.

Anmeldungen für alle Programme unter: frauenarbeit@evang.ro oder unter 0721-33.00.52. (RS)

Festival in Törnen

Törnen/Păuca. – In Törnen findet am 7. Mai ein den alten Traditionen gewidmetes Festival, mit Symposium (10 Uhr), Trachttenumzug (11.30) und Musik- und Tanzaufführung (12 Uhr) statt. (RS)

Neue Öffnungszeiten

Hermannstadt. – Die Sozialdirektion gibt bekannt, dass ab dem 15. Mai d. J. folgende Öffnungszeiten bei dem Amt für die Evaluierung von Kindern mit Behinderungen (am Soldisch/Str. Bastionului 6) gelten: Mo.-Mi. 9-13 Uhr (Annahme von Anträgen), Do. 9-12 Uhr (Ausfolgen von Ausweisen). Anmeldungen und Auskünfte unter 0269-21.36.50. (BU)

Radio Neumarkt auf Deutsch

Sendezeiten: Mo.-Sa. 21 bis 22 Uhr, So. 10.30 bis 11 Uhr auf den Frequenzen der Mittelwelle 1593, 1323, 1197 kHz und im Livestream unter www.radiomures.ro/ de/ : Freitag: Landesphase der Schülerolympiade im Fach Lebensmittelindustrie in Neumarkt; Samstag: Wochenendveranstaltungen und Musik; Montag: Konzerte des Dresdener Motettenchores in Siebenbürgen; Kulturnachrichten; Dienstag: Wettbewerb rund um die deutsche Sprache in Seligstadt; Mittwoch: Lokaler Tourismus und die siebenbürgische Esskultur – Veranstaltung in Abtsdorf bei Agnetheln; Donnerstag: HZ-Vorschau und Wirtschaftsmeldungen.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 29. April, 17.30-18.30 Uhr (Wiederholung: Sonntag, 10 Uhr).

TVR 2, Montag, 2. Mai, 15.00-15.40 Uhr: Die Schriftstellerin Nora Iuga.

TVR 1, Donnerstag, 4. Mai, 15.00-17.00 Uhr, AKZENTE: Nachrichten; Presseschau mit Christel Ungar-Ţopescu; Bücher und Bilder mit Hans Liebhardt; Smartcity… Germanistik-Tagung in Kronstadt; Nachrichten von TVR (15.50-16.10); Ingo Glass- Ehrenbürger von Lugosch; Themen mit Brigitte Drodtloff; Quiz.