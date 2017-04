Verbesserte touristische Nutzung angestrebt

2525

Zweites EU-Projekt der evangelischen Kirchengemeinde Hermannstadt

Nachdem die Entwicklungsministerin Sevil Shhaideh am 31. März d. J. den Finanzierungsvertrag für das EU-Projekt zur Restaurierung der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt unterzeichnet hatte, setzten am Dienstag auch Stadtpfarrer Kilian Dörr und der Generaldirektor der Entwicklungsagentur Mitte, Simion Crețu in Karlsburg ihre Unterschriften unter den Vertrag.

Es ist übrigens der erste Finanzierungsvertrag aus nicht rückzahlbaren Mitteln, die Rumänien aus dem Regionalen Operationellen Programm für die Zeitspanne 2014-2020 zustehen. Die Finanzierung erfolgt durch die Investitionspriorität 5.1 des Programms. Die Gesamtkosten betragen 21,91 Millionen Lei. Der beantragte und bewilligte Zuschauss beläuft sich auf 21,47 Millionen Lei, 438.000 Lei stellen den Eigenbeitrag der Hermannstädter evangelischen Kirchengemeinde A. B. dar. Mit der Unterzeichnung des Vertrags durch die Vertreter der drei Gremien geht das Projekt in die Umsetzungsphase mit einer Laufzeit bis Oktober 2020.

Das Projekt trägt den Titel „Die Aufwertung des Kulturerbe-Gebäudes – die evangelische Stadtpfarrkirche A. B. in Hermannstadt – durch Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten an dem Gebäude sowie die Modernisierung der umgebenden Infrastruktur, Huetplatz, Hermannstadt, Kreis Hermannstadt”. Die evangelische Kirchengemeinde als Bauherr wird im Rahmen des Projekts folgende Arbeiten in Auftrag geben: Konservierung und Restaurierung der Außen- und der Innenwände, der Naturstein-Elemente, der Fenster, der bemalten Kirchenfenster, der Holzteile, des Bodenbelags und der Kunstwerke wie z. B. der Epitaphien. Desgleichen soll in die Konsolidierung der Mauern und der Grundmauern investiert werden sowie in die Modernisierung der Heizung, der Beleuchtung (innen und außen), der Wasserversorgung und der Kanalisation.

Ziel des Projekts ist die Sicherung, die Aufwertung und eine verbesserte touristische und kulturelle Nutzung der Stadtpfarrkirche. Man erhofft sich nach Abschluss der Arbeiten eine Steigerung der Besucherzahlen um 9,5 Prozent im Jahresdurchschnitt. Desgleichen sollen hier ca. 60 Kulturveranstaltungen im Jahr angeboten werden.

Das Projekt ist das zweite, das die evangelische Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt aus EU-Mitteln finanziert bekommt. Bei dem im Oktober 2010 unterzeichneten Finanzierungsvertrag handelte es sich um ein EU-Projekt zur Sicherung des 700 Jahre alten Dachstuhls und des Gewölbes der einsturzgefährdeten evangelischen Stadtpfarrkirche. Bei den Arbeiten kamen immer mehr Mängel zum Vorschein und machten ein Nachfolgeprojekt unumgänglich.

Beatrice UNGAR

Stadtpfarrer Kilian Dörr und ADR Centru-Generaldirektor Simion Crețu bei der Unterzeichnung.

Foto: Nicolae MĂRGINEAN