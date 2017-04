Eine beliebte â€žgoldene Stimme”

2524

Der Sportkommentator Cristian Țopescu zum Ehrenbürger von Bukarest gekürt

Horia Vasilescu, ein Doyen der Sportjournalisten in Rumänien, sagte bei der Feierstunde am Freitag im Rathaus der rumänischen Hauptstadt, in der Cristian Țopescu zum Ehrenbürger von Bukarest gekürt worden ist, der beliebte Sportkommentator, der am 26. März d. J. seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, sei die „goldene Stimme des goldenen Zeitalters der rumänischen Sportszene” gewesen. Heute gäbe es, so Vasilescu, weder eine „goldene Stimme” unter den Sportkommentatoren noch befinde sich der Sport hierzulande in einem goldenen Zeitalter.

„Wir sind in die Steinzeit zurückgefallen”, stellte Vasilescu fest, der einer der wenigen ehemaligen Kollegen war, die bei der Feierstunde dabei gewesen sind.

Tatsächlich hatte Țopescu während seiner langjährigen Laufbahn (von 1964 bis 2004 beim Rumänischen Fernsehen, mit einer kurzen Unterbrechung) das Privileg, zahlreiche internationale Erfolge rumänischer Sportlerinnen und Sportler mitzuerleben und diese anschaulich und kompetent zu kommentieren. Zwei der Olympiasiegerinnen, die er seinerzeit auch ermutigt und unterstützt hat, hatten den Vorschlag ihrerseits unterstützt, Cristian Țopescu den Titel eines Ehrenbürgers von Bukarest zu erteilen. Der Vorschlag ist schon bei der Tagung des Stadtrates von Bukarest einstimming angenommen worden. Die Feierstunde konnte aus logistischen Gründen erst am Freitag nach dem 80. Geburtstag des Geehrten stattfinden, sagte die Oberbürgermeisterin Gabriela Firea in ihrer kurzen Ansprache.

Gabriela Szabó, mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin im 5.000-Meter-Lauf erinnerte sich in ihrem Grußwort an die stetige und kompetente Begleitung durch den gewieften Sportkommentator, ihr pflichtete Laura Badea bei, die erste rumänische Olympiasiegerin im Florettfechten-Einzel der Damen (Atlanta 1996), die heute Beraterin des Präsidenten des Rumänischen Olympischen Komitees ist und auch im Namen dieses Gremiums, mit dessen Ordenskette in Gold Țopescu ausgezeichnet worden ist. In einem Schaukasten waren diese und auch andere Auszeichnungen ausgestellt, die der Sportkommentator im Laufe der Zeit entgegennehmen durfte.

Auf mehreren Schautafeln waren Fotos aus mehr als 40 Jahren Laufbahn im Dienste der rumänischen Sportszene zu sehen.

In einem Gespräch mit Agerpres sagte Țopescu, der emotionale Höhepunkt seiner Karriere war und ist bis heute die Bekanntgabe der Höchstnote für die Kunstturnerin Nadia Comăneci bei den Olympischen Sommerspielen in Montreal/Kanada 1976.

In demselben Gespräch äußerte sich Țopescu zu der rumänischen Sportpresse wie folgt: „Ich bewundere den Enthusiasmus der jungen Kommentatoren, doch mir scheint, da ist auch eine gewisse Oberflächlichkeit im Spiel. Ein Grund dafür kann das Internet sein, das dir das illusorische Gefühl gibt, du könntest dich innerhalb von einigen wenigen Minuten für einen Kommentar vorbereiten.”

Beatrice UNGAR

Cristian Țopescu mit den Insignien eines Bukarester Ehrenbürgers im Gruppenbild mit den Olympiasiegerinnen Gabriela Szabó (1. v. l.) und Laura Badea (1. v. r.) und der Oberbürgermeisterin von Bukarest, Gabriela Firea.

Foto: Beatrice UNGAR