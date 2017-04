Nachrichten

2524

In memoriam – 40 Jahre seit dem Lawinenunglück am Bulea

Programm der Gedenkveranstaltungen

Am 17. April 1977 riss im Buleakessel oberhalb des Sees eine Schneelawine 23 Schifreunde in den Tod – 16 von ihnen Lehrer und Schüler der Brukenthalschule. Die Schule und die Evangelische Kirchengemeinde Hermannstadt bereiten verschiedene Gedenkveranstaltungen vor, die hier in Kürze vorgestellt werden:

7.-9. April: 20 Brukenthalschüler unter der Leitung von Turnlehrer Prof. Andy Fazekas befinden sich „In memoriam” am Bulea. Im Programm: Gedenktafel putzen, Lawinenkurs in Betreuung vom Salvamont, Schi- und Snowboardwettbewerb, Fackelfahrt.

13. April, 11 Uhr: In der Brukenthalschule findet ein Gedenken statt, welches das Ereignis vor allem den jetzigen Schülern ins Bewusstsein bringen soll. Prof. i. R. Friedrich Philippi beginnt um 11 Uhr in der Aula mit einem Lichtbildvortrag. Die Veranstaltung ist öffentlich. Es werden betroffene Angehörige erwartet.

14. April: Um 12 Uhr beginnt am Bulea unterhalb der Gedenktafel ein Gedenkgottesdienst, zu dem Dechant Pfr. Dietrich Galter (Hermannstadt/Neppendorf) und Pfr. Michael Reger (Kerz) einladen.

Ebenfalls um 12 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Hermannstadt zu einer Andacht auf den Friedhof ein (Leitung: Pfr. Hans-Georg Junesch). Der Treffpunkt ist bei den Gruften.

Diese beiden geistlichen Gedenkveranstaltungen am Stichtag sollen dazu dienen, gemeinsam mit betroffenen Angehörigen die Erinnerung an dieses für die gesamte betroffene Gemeinschaft traumatische Ereignis wach zu halten.

Osterbasar im Spiegelsaal

Hermannstadt. – Der traditionelle Osterbasar der Handarbeitskreise des Evangelischen Frauenkreises Hermannstadt findet am Samstag, den 8. April, von 10 bis 13 Uhr, im Spiegelsaal und im Foyer des Demokratischen Forums der Deutschen Hermannstadt statt. Geboten werden österlich gestaltete Lebkuchen, Gesticktes, Gestricktes, Gebasteltes. Wie immer gibt es in der Kaffee- und Teestube selbstgebackenen Kuchen sowie Kaffee und Tee zu kaufen. (BU)

Buchvorstellung

Hermannstadt. – Heute, 11 Uhr, stellt Walter Johrend vier Bücher in der Astra-Bibliothek vor. Es handelt sich um die Bände 2-4 von Mircea Oprișius „Civitas Cibiniensis”, die Johrend bearbeitet hat, sowie um den aufgrund von Adressbüchern erstellten Band „Sibieni care au fost” (Hermannstädter von anno dazumal).

Ostermarkt am Großen Ring

Hermannstadt. – Die 8. Auflage des Ostermarktes findet am Großen Ring vom 7. bis 18. April statt. 45 Aussteller aus Rumänien bieten ihre Ware an, dazu gibt es einen Rummelplatz und eine Werkstatt für traditionelle Kerzenherstellung. Näheres unter www.facebook.com/targuldepasti. (RS)

Chorkonzert am Samstag

Hermannstadt. – Das Theoretische Lyzeum „Constantin Noica” und das Theologische Lyzeum „Betania” aus Hermannstadt organisieren am 7. und 8. April das Chor-Festival „Soli Deo Gloria”. Ein öffentliches Konzert mit freiem Eintritt findet am Samstag, dem 8. April, 16 Uhr, in der evangelischen Stadtpfarrkirche statt. (RS)

Seniorentreffen im Spiegelsaal

Hermannstadt. – Das nächste Treffen der Seniorinnen und Senioren findet am Dienstag, den 11. April, um 16 Uhr, im Spiegelsaal des Hermannstädter Deutschen Forums statt. Prof. Dr. Hermann Pitters präsentiert den Bildvortrag „Die Passion auf den siebenbürgischen Altären”. (BU)

Orgelkonzert am Dienstag

Hermannstadt. – Die Klausenburger Organistin Noemi Miklos spielt am Dienstag, den 11. April, 18 Uhr in der evangelischen Stadtpfarrkirche das Werk „Le chemin de la Croix”/„Der Kreuzweg” op. 29 (1931) – von Marcel Dupré (1886-1971). Dabei handelt es sich laut den Gastgebern um „romantisch symphonische Orgelmusik, welche die letzten Stationen von Jesu Leidensweg musikalisch beschreibt”. (BU)

Chortreffen der Partnerstädte

Hermannstadt. – Zwei Konzerte finden im Rahmen des Projektes „Wir singen gemeinsam” statt, bei dem Chöre aus den Partnerstädten Hermannstadt und Landshut singen werden. Die Konzerte des Europa-Chors Landshut und des Caedonia-Chors Hermannstadt finden am Dienstag, dem 18. April, 19 Uhr in der römisch-katholischen Kirche am Großen Ring und am Freitag, dem 21. April, 18 Uhr, im Thalia-Saal statt. (RS)

Straßen repariert

Hermannstadt. – Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor hat den Vertrag für die Modernisierung von 12 Straßen unterzeichnet, sechs in Neppendorf und sechs im Lazarett-Viertel. Die Arbeiten sollen nach Beginn ein Jahr dauern, der Kfz-Verkehr wird zeitweilig gesperrt. Dies betrifft die Straßen Zăvoi, Stăvilarului, Aviației, Cooperației, Scurtă, Iazu Morii, Dr. Corneliu Diaconovici, Lebedei, Luceafărului, Arcului, Libertății und Nicolae Milescu Spătarul. (RS)

Gemeinsame Osterfeier in Neppendorf

Hermannstadt. – Weil das Osterfest heuer für alle Christen in Rumänien auf den 16. April fällt, haben in Neppendorf die evangelischen und orthodoxen Christen beschlossen, nach dem Gottesdienst das traditionelle „Eierlaufen“ zusammen zu gestalten. Den altherkömmlichen Brauch hat die Neppendorfer evangelische Gemeinschaft seit einigen Jahren wieder aufleben lassen. Nach dem Evangelischen Ostergottesdienst, um 11 Uhr, werden die Kirchgänger von der Neppendorfer Blaskapelle vor der Kirche mit frohen Lieder begrüßt, danach schließen sich alle zu einem kleinen Festzug zusammen und bringen einen vom Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt gespendeten Korb mit Eiern zur Neppendorfer orthodoxen Kirche. Der Wettbewerb soll um 11,30 Uhr beginnen, um den Titel kämpfen die „Läufer“ gegen die „Sammler“. Stattfinden wird dieses besondere Osterfest hinter der ehemaligen Rumänischen Neppendorfer Staats-Schule auf dem Iancu-de-Hunedoara-Platz.

Interessenten werden eingeladen, diesen traditionellen Neppendorfer Brauch als wahres Erlebnis mitzuerleben.

Sara KONNERTH

Radio Neumarkt auf Deutsch

Sendezeiten: Mo.-Sa. 21 bis 22 Uhr, So. 10.30 bis 11 Uhr auf den Frequenzen der Mittelwelle 1593, 1323, 1197 kHz und im Livestream unter www.radiomures.ro/ de/ : Freitag: Konstruktive Freizeit der Jugendlichen; Samstag: Musikabend bei Radio Neumarkt und Wochenendveranstaltungen; Montag: Die deutschte Abteilung des „Radu Stanca“-Nationaltheaters in Hermannstadt im Blickpunkt, Interview mit Schauspieler und Leiter Daniel Plier; Dienstag: Menschen bei uns: Deutsche Persönlichkeiten; Mittwoch: Vorbereitungen zum 8. Ostermarkt am Großen Ring in Hermannstadt; Donnerstag: HZ-Vorschau; Wirtschaftsmeldungen.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 8. April, 17.30-18.30 Uhr (Wiederholung: Sonntag, 10 Uhr): Zu Besuch in Agnetheln.

TVR 2, Dienstag, 11. April, 14.00-14.30 Uhr: Event mit der Temeswarer Big Band.

TVR 1, Donnerstag, 13. April, 15.10-17.00 Uhr, AKZENTE: Nachrichten; Presseschau mit Christel Ungar-Țopescu; Porträt eines Rückkehrers: Lutz Connert; Osterbotschaften; Matthäuspassion in Hermannstadt; Osterbrauch in Bakowa; Osterbasar in Hermannstadt; Ostervorbereitungen in Petersberg.