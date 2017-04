Ein freudiges Ereignis

2523

Pastoralkonferenz zum 20. Ordinationsjubiläum

Bei der Pastoralkonferenz des Mediascher und des Schässburger Kirchenbezirks, die am 22. März im Betsaal der Klosterkirche in Schässburg stattgefunden hat, waren nicht wie gewöhnlich bei solchen Treffen nur Pfarrer sondern auch zwei Bezirkskirchenkuratoren – Adolf Hügel (Schässburg) und Wilhelm Untch (Mediasch) – und einige Mitglieder der Gemeindevertretungen der Kirchengemeinden der beiden Bezirke dabei.

Dechant Bruno Fröhlich vom Schässburger Bezirk der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien (EKR) hatte die Pastoralkonferenz zum Anlass genommen, um gemeinsam mit seinem Amtsbruder Ulf Ziegler, Dechantstellvertreter in Mediasch, 20 Jahre zu feiern, seit beide am 2. März 1997 in der Klosterkirche ordiniert worden waren. Fröhlich begrüßte die Anwesenden herzlich im Namen beider „Jubilare” und sagte: „Es ist kaum zu glauben, dass schon 20 Jahre vergangen sind, seit wir mit zitternden Knien vor dem Altar der Klosterkirche ordiniert worden sind. Für diese Amtszeit sind wir dem allmächtigen Gott dankbar aber auch unseren Gemeinden, dass sie uns so lange ausgehalten haben.” Der Mediascher Kirchenbezirk zählt insgesamt 1.500 Mitglieder in 45 Gemeinden, der Schässburger 2.300 Mitglieder in 86 Gemeinden.

Zum Auftakt feierten alle einen Abendmahlsgottesdienst, in dem Bischof Reinhart Guib die Predigt hielt und festsstellte, wie wichtig es sei, dieses „freudige Ereignis” des 20. Ordinationsjubiläums in einer Zeit zu begehen, in der man sich angesichts des 500. Reformationsjubiläums auch in der EKR damit beschäftige, das „reformatorische Erbe neu zu entdecken”. Im Anschluss an den Gottesdienst hielt Altbischof D. Christoph Klein einen Vortrag zum Thema „Amtsverständnis von seinen Anfängen bis zur Gegenwart aus Lutherischer Perspektive aber auch im ökumenischen Dialog.”

Rückblickend auf die zwanzig Jahre sagte Bruno Fröhlich: „Ich habe mich keinen einzigen Tag gelangweilt; der Allmächtige hatte eine ganze Menge Überraschungen für mich. Am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass es 20 Jahre werden. Jetzt stelle ich fest, dass die Zeit viel zu schnell vergangen ist, und es noch so viel zu tun gibt.”

Ulf Ziegler meinte, er habe eigentlich kein Bedürfnis verspürt, die 20 Jahre zu feiern. Er habe sich dann doch gefreut, dass am Mittwoch sowohl sein Ordinator, der damalige Bischof D. Dr. Christoph Klein, als auch sein Vikariatsleiter, der amtierende Bischof, Reinhart Guib bei dem Fest dabei waren. Rückblickend stellt Ulf Ziegler fest: „Es ist alles anders gekommen als erwartet. Für mich hat sich das Pfarramt zu einer sehr abwechslungsreichen Tätigkeit entwickelt. Jeder Tag bringt Unvorhergesehenes mit sich und dies motiviert mich, weiter zu machen.”

Beatrice UNGAR

Dechantstellvertreter Ulf Ziegler (links) und Dechant Bruno Fröhlich bei der Austeilung des Heiligen Abendmahls.

Fotos: die Verfasserin