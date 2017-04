Nachrichten

2523

Briten verlassen EU, Prinz zu Besuch

Bukarest. – Am Mittwoch hat der Brexit-Prozess offiziell begonnen. Der britische Botschafter Tim Barrow überreichte EU-Ratspräsident Donald Tusk die Scheidungspapiere. Von nun an haben beide Seiten zwei Jahre Zeit, den Austritt zu regeln. Am gleichen Tag begann der zweite offizielle Besuch des Prinzen von Wales in Rumänien nach 1990. Seine Königliche Hoheit wurde am Mittwoch von Staatspräsident Klaus Johannis zu einem Gespräch empfangen und für seinen Einsatz zur Förderung von Rumäniens Image und für den Erhalt des Kulturerbes mit dem Orden „Steaua României” ausgezeichnet.

Prinz Charles hatte Rumänien 1998 zum ersten Mal einen offiziellen Besuch abgestattet und seither auch als Schirmherr des Mihai Eminescu Trust immer wieder vor allem Siebenbürgen und besonders Deutsch-Weisskirch, wo er ein ehemaliges Sachsenhaus gekauft hat, besucht. (BU)

Szenische Lesung im Kulturzentrum

Hermannstadt. – Zu einer szenischen Lesung laden die Deutsche Abteilung am Radu-Stanca-Nationaltheater Hermannstadt und das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt heute, am 31. März, um 19 Uhr, in die Bibliothek des Deutschen Kulturzentrums Hermannstadt in der Fleischergasse/Str. Mitropoliei 16 (Eingang seitlich Poşteistraße, 2. Tür) ein. Dieses Mal werden die Schauspieler Alexandra Murăruș, Daniel Bucher, Daniel Plier und Valentin Späth das Stück „Biedermanns.umgezogen” von Gisela Widmer präsentieren. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter Telefon: 0269-21.08.30, E-Mail: cultura@ccgsibiu.ro, www.ccgsibiu.ro

Afterwork-Party

Hermannstadt. – Der Deutsche Wirtschaftsclub Siebenbürgen organisiert heute, ab 19 Uhr, eine Afterwork-Party für Mitglieder und Freunde im Lili’s Café (Kleiner Ring Nr. 30). (RS)

Konzert mit Alternosfera

Hermannstadt. – Alternosfera, die Musikband aus der Republik Moldova, konzertiert heute, 21 Uhr, im Liquid the Club. Die Band hat im Vorjahr zum vierten Mal den Titel „Best Romanian Alternative Rock Band” erhalten. Eine Karte kostet 40 Lei und kann online unter www.iabilet.ro gekauft werden. (RS)

Abschleppdienst ab 1. April

Hermannstadt. – Dies ist kein Aprilscherz: Ab dem 1. April d. J. werden in Hermannstadt falsch geparkte Autos wieder abgeschleppt, so ein Beschluss des Stadtrates. Die Geldstrafen wurden erhöht: 450 Lei kostet das Abschleppen und je 150 Lei der Tag (jeweils ab Mitternacht). Das Geld fließt in den städtischen Haushalt ein. Im Sommer 2015 war durch einen Regierungserlass das Abschleppen der Autos verboten worden, seit Anfang dieses Jahres können die Stadträte selber darüber entscheiden. (RS)

Vertreterversammlung

Hermannstadt. – Die erste ordentliche Vertreterversammlung des Siebenbürgenforums im Jahre 2017 wird am Samstag, dem 1. April, 12 Uhr, im Spiegelsaal des Hermannstädter Deutschen Forums stattfinden. Auf der Tagesordnung stehen u. a. der Bericht des Vorsitzenden, Martin Bottesch, die Vorbereitung des Sachsentreffens 2017 in Hermannstadt, das vom 4. bis 6. August unter dem Motto „In der Welt Zuhause, in Siebenbürgen daheim” stattfinden wird und die Rechnungslegung 2016.

Die Vertreterversammlungen sind öffentliche Veranstaltungen. Nur die delegierten Vertreter der Zentrumsforen sind berechtigt, zu den Tagesordnungspunkten Stellung zu beziehen und das Stimmrecht auszuüben. (RS)

In memoriam – 40 Jahre seit dem Lawinenunglück am Bulea

Programm der Gedenkveranstaltungen

Am 17. April 1977 riss im Buleakessel oberhalb des Sees eine Schneelawine 23 Schifreunde in den Tod – 16 von ihnen Lehrer und Schüler der Brukenthalschule. Die Schule und die Evangelische Kirchengemeinde Hermannstadt bereiten verschiedene Gedenkveranstaltungen vor, die hier in Kürze vorgestellt werden:

Morgen, Samstag, den 1. April, 10-16 Uhr: Im Rahmen eines langjährigen Partnerprojekts zwischen der Brukenthalschule und der Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Hermannstadt, findet eine Reinigungsaktion am Hermannstädter Friedhof statt – dieses Mal werden die Gräber der Lawinenopfer gesondert besorgt.

7.-9. April: 20 Brukenthalschüler unter der Leitung von Turnlehrer Prof. Andy Fazekas befinden sich „In memoriam” am Bulea. Im Programm: Gedenktafel putzen, Lawinenkurs in Betreuung vom Salvamont, Schi- und Snowboardwettbewerb, Fackelfahrt.

13. April, 11 Uhr: In der Brukenthalschule findet ein Gedenken statt, welches das Ereignis vor allem den jetzigen Schülern ins Bewusstsein bringen soll. Prof. i. R. Friedrich Philippi beginnt um 11 Uhr in der Aula mit einem Lichtbildvortrag. Die Veranstaltung ist öffentlich. Es werden betroffene Angehörige erwartet.

14. April: Um 12 Uhr beginnt am Bulea unterhalb der Gedenktafel ein Gedenkgottesdienst, zu dem Dechant Pfr. Dietrich Galter (Hermannstadt/Neppendorf) und Pfr. Michael Reger (Kerz) einladen.

Ebenfalls um 12 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Hermannstadt zu einer Andacht auf den Friedhof ein (Leitung: Pfr. Hans-Georg Junesch). Der Treffpunkt ist bei den Gruften.

Diese beiden geistlichen Gedenkveranstaltungen am Stichtag sollen dazu dienen, gemeinsam mit betroffenen Angehörigen die Erinnerung an dieses für die gesamte betroffene Gemeinschaft traumatische Ereignis wach zu halten.

Osterbasar im Spiegelsaal

Hermannstadt. – Der traditionelle Osterbasar der Handarbeitskreise des Evangelischen Frauenkreises Hermannstadt findet am Samstag, den 8. April, von 10 bis 13 Uhr, im Spiegelsaal und im Foyer des Demokratischen Forums der Deutschen Hermannstadt statt. Geboten werden österlich gestaltete Lebkuchen, Gesticktes, Gestricktes, Gebasteltes. Wie immer gibt es in der Kaffee- und Teestube selbstgebackenen Kuchen sowie Kaffee und Tee zu kaufen. (BU)

Finanzierungen für Projekte

Hermannstadt. – Das Bürgermeisteramt Hermannstadt meldet, dass man bis zum 10. April Projekte für die Mitfinanzierung durch die diesjährige Sportagenda einreichen kann, 4,5 Millionen Lei stehen dafür zur Verfügung. Näheres unter http://cultura.sibiu.ro/agenda_sportiva.html. Acht Millionen Lei stellt das Amt dieses Jahr für Kulturprojekte zur Verfügung, bis zum 20. April kann man die Projekte einreichen. Infos: ht tp://cultura.sibiu.ro/agenda_culturala.html. Wer Gemeinschaftsprojekte organsiert, insbesondere mit einem gastronomischen Ziel, kann bis zum 24. April eine Finanzierung beantragen, näheres unter http://cultura.sibiu.ro/agenda_comunitatii.html.

Auch der Hermannstädter Kreisrat stellt Zuschüsse für Projekte zur Verfügung: Bis zum 10. April kann man eine Mitfinanzierung für Kulturprojekte beantragen, der kulinarische Teil wird ebenfalls extra bewertet. Näheres unter: http://www.cjsibiu.ro/culturale/. Anträge für die Mitfinanzierung der Sportprojekte werden bis zum 18. April entgegengenommen. Infos unter http://www.cjsibiu.ro/sportive. (RS)

Neues Buch von Opernsängerin

Wien/Hermannstadt. – Die ehemalige Opernsängerin Elena Dumitrescu-Nentwig hat vor kurzem im Limes-Verlag Klausenburg ihren Prosaband, der in rumänischer Sprache den Titel „Adevărate sau imaginate, de întâmplat s-au întâmplat” und in deutscher Sprache den Titel „Erlebtes oder Erdachtes – es kommt schon mal vor” trägt, herausgebracht. Am 21. April, 19 Uhr, stellt sie die beiden Bücher im Rumänischen Kulturinstitut Wien vor, am Donnerstag, dem 27. April, 18 Uhr, im Erasmus-Büchercafé in Hermannstadt. (BU)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 1. April, 17.30-18.30 Uhr (Wiederholung: Sonntag, 10 Uhr): Deutsche Investoren im Kreis Mieresch.

TVR 2, Dienstag, 4. April, 14.00-14.30 Uhr: Einweihung in Almen.

TVR 1, Donnerstag, 6. April, 15.10-17.00 Uhr, AKZENTE: Nachrichten; Presseschau mit Christel Ungar-Țopescu; Porträt eines Rückkehrers: Lutz Connert; Schubs… in Rumänien; Bücher und Bilder mit Hans Liebhardt; Temeswarer Big Band; Themen mit Nora Iuga; Quiz.

Radio Neumarkt auf Deutsch