Der Traum ist ausgetrÃ¤umt

Alba Blasendorf verpasst Qualifikation für Finalrunde

Die Qualifikation von Alba Blaj/Blasendorf für die Finalrunde der Champions League der Volleyballdamen ist gescheitert. Die rumänischen Landesmeisterinnen aus Blasendorf traten am letzten Februartag gegen Dinamo Moskau in der Transilvania-Halle in Hermannstadt an und verloren in vier Sätzen 1-3. Trotzdem erfreuten sich die Zuschauer des hochkarätigen Volleyballspiels auf europäischem Niveau.

Am 11. Januar verloren die Damen von Alba Blasendorf gegen Dinamo Krasnodar 1-3, gewannen aber im Rückspiel 0-3 am 21. Februar und ernteten somit 3 Punkte. Gegen Volero Zürich verloren sie sowohl im Heim- als auch im Auswärtsspiel.

Es musste ein Sieg gegen Moskau her. Am 28. Februar war es dann soweit: Alba Blasendorf traf auf die Erstplatzierten der Gruppe, Dinamo Moskau. Der erste Satz war sehr umkämpft. Alba Blasendorf lag 11:7 in Führung, doch dann zeigte Nataliya Goncharova, was sie drauf hatte und schaffte den Ausgleich und den Vorsprung für die russische Mannschaft, die den ersten Satz für sich gewann.

Die vielen, teilweise aus Blasendorf angereisten Zuschauer, gaben den rumänischen Spielerinnen genügend Ansporn, um nach und nach aufzuholen und schließlich zum 23:23 auszugleichen. Etwa 1.500 Fans waren aus dem Häuschen vor Freude, als die Blasendorferinnen schließlich den zweiten Satz gewannen.

Den dritten, ziemlich ausgeglichenen Satz gewannen die Spielerinnen von Dinamo Moskau 16:23.

Es folgte der alles entscheidende vierte Satz. Die Moskauerinnen hatten von Anfang an die Nase vorn, aber die Damen von Alba Blaj blieben ihnen dicht auf den Fersen und wollten nicht kampflos aufgeben. Bis zum 11:11 herrschte Gleichstand und die Gastgeberinnen bewiesen, dass sie noch genügend Energie übrig hatten und gingen zunächst mit 14:12 und dann mit 15:13 in Führung. Beim Stand von 16:14 machte Dinamo Moskau dann drei Punkte hintereinander und es begann ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es herrschte wieder Gleichstand beim 22:22, doch dann zeigte sich die Überlegenheit der Russinnen und sie gewannen durch Goncharova den Satz und das Spiel 1:3 (21:25, 25:23, 16:25, 22:25). Trotz der Niederlage war es ein spannendes und hart umkämpftes Spiel und für die Zuschauer ein sportliches Ereignis.

Cynthia PINTER

Die Volleyballdamen kämpften in der Transilvania-Halle um jeden Ball.

Foto: Nicu BLAJ