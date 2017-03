Nachrichten

2519

Heute Weltgebetstag; Antidiskriminierungsbehörde vor dem Aus?; Konzert im Schullerhaus; Theaterstück und Tangokurs; Öffentliche Debatte; Vortrag im Spiegelsaal; Mitgliederversammlung; „Ich packe meine Koffer und…”; Zwei Stipendien für 40. Marburger Akademie; Internationale Konferenz; Mindestrente liegt bei 520 Lei; Radio Neumarkt auf Deutsch; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache.

Heute Weltgebetstag

Hermannstadt. – Heute, um 18 Uhr, findet in der Johanniskirche der Weltgebetstagsgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde A. B. in Hermannstadt statt. Zeitgleich gibt es im Teutsch-Haus die Weltgebetstagsfeier für Kinder. Die evangelische Kirchengemeinde Neppendorf feiert den Weltgebetstag ab 15 Uhr in dem Tagungszentrum der Evangelischen Akademie Siebenbürgen. Die Gottesdienstordnung kommt von den Philipinen. (BU)

Antidiskriminierungsbehörde vor dem Aus?

Bukarest. – Die Landesbehörde für die Bekämpfung von Diskriminierung (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, CNCD) steht vor der Auflösung.

Dienstag hat die Abgeordnetenkammer des Rumänischen Parlaments einen von dem Ex-Parlamentarier der PRU Bogdan Diaconu eingereichten Gesetzesentwurf verabschiedet, der die Außerkraftsetzung des Gesetzes Nr. 48/2002 vorsieht, jenes Gesetz über die Gründung dieser Behörde. In der Begründung heißt es, der Gesetzesentwurf sehe die Auflösung der CNCD vor, „eine aus dem Staatshaushalt finanzierte Einrichtung, die im Laufe der Jahre bewiesen hat, dass sie als antirumänische und antinationale Einrichtung betrieben wird, ein Instrument in den Händen des Ungarnverbands (UDMR) und anderer Interessengruppen ist, um die rumänischen Werte zu zerstören, traditionelle christliche Werte und die Rechte der Rumänen in ihrem eigenen Land.” CNCD-Chef Csaba Asztalos reagierte zuversichtlich: „Ich glaube, es war ein Verfahrensfehler, ich bin überzeugt, dass der Gesetzesentwurf vom Senat zurückgewiesen werden wird.” (BU)

Konzert im Schullerhaus

Mediasch. – Tina Zerdin (Harfe) und Matei Ioachimescu (Flöte), konzertieren am 4. März, 18 Uhr, im Schullerhaus in Mediasch. (BU)

Theaterstück und Tangokurs

Hermannstadt. – Zum Internationalen Frauentag am 8. März ist der Eintritt im Gong-Theater für alle Frauen kostenlos. Gezeigt wird ab 18 Uhr das Stück „Da Yang und die Prinzessin Da Yin”, Regie Eva Labadi Megyes (in rumänischer Sprache). Das Stück, dass an japanische Märchen erinnert, wird mit Bunraku-Marionetten gespielt. Ab 19 Uhr wird ebenda eine kostenlose Tanzeinführung angeboten, 25 Teilnehmer können sich zum Workshop für argentischen Tango anmelden. Die kostenlosen Theaterkarten kann man nur beim Gong-Theater abholen (Mi.-Fr. 11-18 Uhr, Sa. 10-18 Uhr und So. 11- 14 Uhr). Wer sich beim Tanzkurs anmelden will, muss das online machen, unter ticketing@teatrulgong.ro. (RS)

Öffentliche Debatte

Hermannstadt. – Das Budget des Hermannstädter Kreisrates wurde veröffnetlicht unter http://www.cjsibiu.ro/trans parenta-decizionala/proiect-buget-in-luc ru/ und steht der Debatte offen. Rechts- und Privatpersonen können schriftliche Vorschläge einreichen. Die Kreisräte werden in einer außerordentlichen Sitzung am 9. März den Haushaltsplan besprechen und verabschieden. (RS)

Bericht der Kreisratschefin

Hermannstadt. – Die Kreisratsvorsitzende Daniela Cîmpean hat Ende Februar den Bericht über ihre Aktivität und die Umsetzung der Kreisratsbeschlüsse seit der Übernahme der Leitung des Kreisrates im Juni 2016 bis Ende des vergangenen Jahres vorgestellt. Der Bericht ist online abrufbar, unter http://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2017/02/SKM_C454e17022109130.pdf (RS)

Vortrag im Spiegelsaal

Hermannstadt. – Die Präsentation des 32. Bandes der Reihe „Kärnten Dokumentation” (Dialog und Kultur. Beiträge zum Europäischen Volksgruppenkongress 2014 und Sonderthemen) findet am Freitag, dem 10. März, 17 Uhr, im Spiegelsaal des Forumshauses statt. In das Thema führt Prof. Dr. Hans Klein ein, ein Grußwort richtet Mag. Udo Puschnig an die Teilnehmer. Die Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung Beatrice Ungar stellt ihren Beitrag „Pluri- nicht Multikulturalität” vor. Den musikalischen Rahmen gestalten Brita Falch-Leutert und Jürg Leutert. Im Anschluss wird zu einem Büffet eingeladen. (RS)

Mitgliederversammlung

Hermannstadt. – Die Mitgliederversammlung des Hermannstädter Forums findet am Donnerstag, dem 16. März, 17 Uhr, beim Forumssitz statt. Auf der Tagesordnung stehen: Bericht des Vorsitzenden, Jahresrechnung 2016, Rechnungslegung, Aufnahme von Mitgliedern aus umliegenden Ortschaften, Allfälliges.

Um 18 Uhr stellt ebenda Ioan Dejugan sein neues Buch vor: „Sibiu/Hermannstadt. Istorie ilustrată“ (Postkartensammlung, 1896-1947, Bd. I. „Intra muros” und Bd. II. „Extra muros”) . (RS)

„Ich packe meine Koffer und…”

Hermannstadt. – Das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt organisiert vom 1. bis 31. März einen Schreibwettbewerb zum Thema Reisen, ausgehend vom Einstiegssatz „Ich packe meinen Koffer und …”. Der Schreibwettbewerb richtet sich an Kinder zwischen 10 bis 14 Jahren. Willkommen sind Beiträge, Gedichte, Kurzgeschichte, usw. auf Deutsch oder Rumänisch, nicht länger als anderthalb Seiten.

Die Texte können bis einschließlich zum 31. März persönlich beim Kulturzentrum eingereicht werden. Eine Jury wird die kreativsten, die spannendsten und die lustigsten Beiträge auswählen, die am 20. Mai im festlichen Rahmen ausgezeichnet werden.

Teilnahmebedingungen und Infos: www.ccgsibiu.ro, www.facebook.com/CentrulCulturalGermanSibiu, biblioteca@ccgsibiu.ro. Gefördert wird der Wettbewerb vom Goethe-Institut Bukarest und vom Konsulat der Bundesrepublik Deutschland Hermannstadt. (RS)

Zwei Stipendien für 40. Marburger Akademie

Marburg/Hermannstadt. – Für die 40. Marburger Akademie für darstellende und bildende Künste, die vom 16. Juli bis zum 4. August stattfindet, stellt die Stadt Marburg in Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein Marburg – Hermannstadt drei Stipendien für Hermannstädter Jugendliche zwischen 18 und 30 Jahren zur Verfügung. Die von Hermannstadts Partnerstadt gewährten Stipendien bieten die Möglichkeit, an den Kursen der Akademie teilzunehmen und innerhalb von drei Wochen Marburg zu erkunden. Erwartet werden Bewerbungen von Kunstschülern bzw. jungen Künstlern mit guten Deutschkenntnissen. Je nach ausgewähltem Kurs gibt es auch solche, die in englischer Sprache besucht werden können. Näheres über das Kurseangebot und das Programm unter www.marburg.de/sommerakademie. Interessierte sind gebeten, ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf bis zum 20. März an folgende E-Mail-Anschrift zu schicken: eva.burdusel@ulbsibiu.ro (BU)

Internationale Konferenz

Budapest. – Das Goethe-Institut Budapest, in Kooperation mit der Andrássy-Universität Budapest und der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen organisieren am 3. und 4. Juli die Internationale Minderheitenkonferenz „Deutsch als Minderheitensprache im Kontext der europäischen Mehrsprachigkeit – Perspektiven und Herausforderungen“. Teilnehmen können Entscheidungstragende, Aus- und Fortbildende, Deutschlehrer, KulturmittlerInnen und Jugendverbandsvertretende der deutschen Minderheit aus Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgistan, Lettland, Litauen, Polen, Republik Moldau, Rumänien, Russland, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ukraine und Ungarn.

Die Anmeldung erfolgt über das Goethe-Institut vor Ort bis zum 30. April 2017. Die Teilnahme ist kostenlos, für Reise- und Unterkunftskosten sollte man sich an die Vertretung der deutschen Minderheit bzw. das jeweilige Goethe-Institut wenden. (RS)

Mindestrente liegt bei 520 Lei

Hermannstadt. – Ab dem 1. März steigt die Mindestrente in Rumänien von 400 auf 520 Lei. 1.022.168 Personen erhalten in Rumänien zur Zeit die Mindestrente (115 Euro). Am 1. Januar 2015 ist zum letzten Mal die Mindestrente erhöht worden, von 350 auf 400 Lei (89 Euro). (RS)

Radio Neumarkt auf Deutsch

Sendezeiten: Mo.-Sa. 21 bis 22 Uhr, So. 10.30 bis 11 Uhr auf den Frequenzen der Mittelwelle 1593, 1323, 1197 kHz und im Livestream unter www.radiomures.ro/ de/ : Freitag: Faschingszeit in Siebenbürgen; Samstag: Ski-Rennen um den Pokal des Siebenbürgischen Karpatenvereins; Veranstaltungsprogramm; Deutsche Musik; Montag: Kulturevents in Siebenbürgen; Dienstag: Moderne Methode im Kindergarten; Seminarangebote des ZFL; Menschen bei uns; Mittwoch: Kulturveranstaltungen für 2017 des Deutschen Jugendvereins Siebenbürgen; Donnerstag: Wirtschaftsveranstaltungen; HZ-Vorschau.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 4. März, 17.30-18.30 Uhr. (Wiederholung: Sonntag, 10 Uhr).

TVR 2, Dienstag, 7. März, 14.00-14.30 Uhr: Urzeln in Agnetheln.

TVR 1, Donnerstag, 9. März, 15.10-17.00 Uhr, AKZENTE: Nachrichten; Presseschau mit Christel Ungar-Țopescu; 200 Jahre Honterusschule; Buchspende am Goethe-Institut; Einweihung in Almen; Selma Meerbaum-Ausstellung in Temeswar; Die „Peter Thal”-Schule in Rosenau; Fasching in Petersberg; Quiz.