Alle haben gewonnen…

2518

In der Schulerau: Skicup des Österreichischen Honorarkonsulats in Hermannstadt

Dem Bären, der am Montag am Rande der Skipiste in der Schulerau auftauchte, wo am Samstag der 6. Skicup des Österreichischen Honorarkonsulats in Hermannstadt stattgefunden hat, war wohl ein Feinschmecker. Ihm ist möglicherweise der Duft des „evangelischer Speck” genannten Aufstrichs in die Nase gestiegen, mit dem die Teilnehmer im Ziel erwartet wurden, und so ist er aus dem Winterschlaf erwacht und trottete irgendwann in die Richtung, woher der Duft kam. Er kam zu spät: Der Aufstrich war schon längst aufgegessen…

Zubereitet hatte den Leckerbissen Neli, die Gattin des Hüttenwartes der „Julius Römer”-Hütte (Cabana Postavarul), Rolf Truetsch. Jeder der insgesamt 140 Teilnehmer, der durchs Ziel gefahren war, konnte sich etwas auf eine Scheibe Hausbrot streichen, dazu gab es einen von dem Kronstädter Stadtrat Christian Macedonski gespendeten heißen Tee.

Macedonski war es auch, der Honorarkonsul Andreas Huber überzeugt hatte, den Skicup einmal in der Schulerau stattfinden zu lassen. Nachdem alles rund gelaufen ist, machte Macedonski den Vorschlag, man solle bei der siebenten Auflage gleich zwei Etappen veranstalten: Eine in der Arena Platoș auf der Hohen Rinne bei Hermannstadt und eine in der Schulerau.

Am Samstag herrschte schon um 7 Uhr rege Bewegung bei der Pension Valentin, wo die Veranstalter das Sekretariat des Wettkampfes eingerichtet hatten. Aus 11 Landeskreisen angereist waren die Teilnehmer, die sich auf die Starlisten eintragen ließen und die Startnummer entgegennahmen. Zu ihnen gesellten sich auch der Botschafter der Republik Österreich in Bukarest, S. E. Gerhard Reiweger, und sein Wirtschaftsrat Gerd Bommer sowie der stellvertretende Leiter der Slowakischen Botschaft in Bukarest, Zdenko Galbavy. Selbstverständlich beteiligte sich auch Honorarkonsul Andreas Huber an dem Wettkampf, der auch seinen Sohn auf die Startliste gesetzt hatte. Auch andere Familien waren dabei, es handelt sich ja um ein Event, bei dem es nicht vordringlich um die Ergebnisse geht. Trotzdem waren alle ernsthaft bei der Sache und alle haben auch ein Diplom und eine Medaille bekommen.

In der Gesamtwertung setzten sich folgende Skiläufer durch: Bei den Damen belegte Balogh Lorinc Bernadette den ersten Platz, gefolgt von Balogh Kriszta und Anamaria Ioana Gustoi, bei den Herren siegte Mircea Rareș Stelian, gefolgt von Pál Krisztian und Matei Alexandru Oancea. Alle Ergebnisse sind unter www.cupadeski.ro einzusehen.

Beatrice UNGAR

Der Kronstädter Stadtrat Christian Macedonski filmte jede Bewegung.

Die sechste Auflage des Skicups des Österreichischen Honorarkonsulats in Hermannstadt fand am Samstag in der Schulerau statt. Lesen Sie dazu unseren Bericht auf Seite 4. Unser Bild: Jüngste Teilnehmerin folgt aufmerksam den Anweisungen ihrer Mutter. Foto: Beatrice UNGAR