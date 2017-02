Nachrichten

2518

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

8,669 Millionen Lei für das DFDR

Bukarest. – Die staatliche Subventionierung der im Rumänischen Parlament vertretenen Organisationen der nationalen Minderheiten wurde in politischen Gesprächen zwischen deren Vertretern und der Regierung verhandelt und ist durch das Haushaltsgesetz genehmigt worden.

Infolge der am Montag auf die Organisationen erfolgten Verteilung stehen dem Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) in diesem Haushaltsjahr 8,669 Millionen Lei zur Verfügung.

Der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț erklärte sich mit der trotz der politischen Umstände zugesagten Summe zufrieden. „Sie wird die Umsetzung aller für 2017 vorgesehenen Projekte sichern. Es ist jedoch abzuwarten, was die für Sommer und Herbst vorgesehenen beiden Haushaltsumschichtungen mit sich bringen werden“, so MdP Ganț.

Heute Fasching an der EAS

Hermannstadt. – Der schon zur Tradition gewordene Fasching der Evangelischen Akademie Siebenbürgen (EAS) findet heute, den 24. Februar, ab 19.44 Uhr im Hans-Bernd-von Haften-Tagungshaus der EAS (Liveziistr. 55) statt und führt diesmal in die 70-er Jahre. Mit DJ Galter und DJ Kothen am Mischpult, mit Hippie, Rock, Soul und Funk in der Seele, werden alle mit offenen Herzen und guter Stimmung erwartet, versprechen die Veranstalter. (BU)

Online abstimmen

Hermannstadt. – 16 Hermannstädter private und staatliche soziale Institutionen und Vereine, aber auch Sozialassistenten, Persönlichkeiten und Journalisten aus Hermannstadt kandidieren dieses Jahr für einen Preis bei der vierten Auflage der „Nationalen Gala für Exzellenz in der Sozialassistenz”, die am 21. März in Bukarest stattfinden wird. Bis zum 27. März kann man online abstimmen unter http://poll.cnasr.ro/, man kann in jeder Kategorie für einen Nominierten die Stimme abgeben. (RS)

Dr. Porr leitet Polisano

Hermannstadt. – Der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Dr. Paul-Jürgen Porr, ist ab diesem Monat medizinischer Direktor der Polisano-Klinik in der Constituției-Straße in Hermannstadt. Porr war u. a. Forschungsarzt im Hygiene-Institut, der Nephrologie-Klinik und der Medizinischen Klinik III in Klausenburg, Dozent an der Fakultät für Medizin Hermannstadt und Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin im Hermannstädter Kreiskrankenhaus und hat öfters erfolgreich mit der Polisano-Klinik zusammen gearbeitet, so die Mitteilung des privaten Hermannstädter Krankenhauses. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 25. Februar, 17.30-18.30 Uhr: Die evangelische Gemeinde aus Birk (Petelea) (Wiederholung: Sonntag, 26. Febr., 10 Uhr).

TVR 2, Dienstag, 28. Februar, 14.00-14.30 Uhr: Urzeln in Großschenk.

TVR 1, Donnerstag, 2. März, 15.10-17.00 Uhr, AKZENTE: Nachrichten; Presseschau mit Christel Ungar-Țopescu; Der Skicup des österreichischen Konsulats; Bücher und Bilder mit Hans Liebhardt; Worschtkostprob; Die Honterus-Schule; Themen: der deutsche Botschafter in Bukarest, S. E. Cord Meier Klodt; Marienball in Neppendorf; Quiz.