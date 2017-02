Nachrichten

2517

Heute Marienball; Koproduktion als Vorpremiere; Männerfrühstück in der EAS; Vortrag im Teutsch-Haus; Wettbewerb für Volksmusiker; „Căpitan Codreanu und seine Erben”; Marathon am 27. Mai; Szenische Lesung und Vernissage; „Magie der roten Nasen”; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache; Radio Neumarkt auf Deutsch.

Heute Marienball

Hermannstadt. – Der Marienball des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt findet heute, ab 19 Uhr, in Neppendorf (Gemeindesaal, Str. Livezii 55 B) statt.

Für gute Stimmung sorgen die Musikband „Trio Saxones”, die Singgruppe „Sälwerfäddem“, die Jugendtanzgruppen aus Hermannstadt und die Tanzgruppe für moderne Tänze, geleitet von Csilla Gaspar. Fürs Essen sorgt das Hermannstädter Forum, Getränke sind vor Ort zu kaufen. Der Eintritt kostet 10 Lei. (RS)

Koproduktion als Vorpremiere

Hermannstadt. – Das Theaterstück „Sprechen Sie Schweigen?” (Originaltitel: Vorbiți tăcere?) von Gianina Cărbunariu wird in der deutschen Übersetzung von Fabiola Eidloth und Daria Hainz in der Regie der Autorin als Vorpremiere am Samstag, den 18., und Sonntag, den 19. Februar, jeweils 19 Uhr, auf der Bühne des Radu Stanca-Nationaltheaters Hermannstadt gezeigt. Es handelt sich um eine Koproduktion, in der Emöke Boldizsár, Daniel Bucher und Valentin Späth von der deutschen Abteilung bzw. Ofelia Popii und Marius Turdeanu von der rumänischen Abteilung des Theaters auftreten. (BU)

Männerfrühstück in der EAS

Hermannstadt. – Zum ersten Männerfrühstück des Jahres lädt die Evangelische Akademie Siebenbürgen (EAS) am Samstag, dem 18. Februar, ab 9 Uhr, in das Hans-Bernd-von-Haeften Tagungshaus (Str. Livezii Nr. 55) ein. Inhaltlicher Impulsgeber ist der Unternehmer Michael Kothen, der zum Thema „Kirchen, Freikirchen, Sekten. Kleine Einführung in das Thema” sprechen wird. Um Anmeldung wird per E-Mail (eas@neppendorf.de) oder telefonisch 0269-21.99.14 bis zum 17. Februar d. J. an der EAS gebeten. (BU)

Vortrag im Teutsch-Haus

Hermannstadt. – Heidrun König hält den Vortrag „Das Schönberger Astkreuz. Zur Ikonologie des spätmittelalterlichen Altarkreuzes“ am Dienstag, dem 21. Februar, 18 Uhr im Friedrich-Teutsch-Begegnungs- und Kulturzentrum (Fleischergasse/Mitropoliei 30), im Rahmen des Treffens der „Freunde des Museums“. Gäste dieser Veranstaltung erhalten die MuseumsCard, die den freien Besuch des Landeskirchlichen Museums für das angebrochene Jahr ermöglicht.

Das Astkreuz aus der außerordentlichen liturgischen Ausstattung der Gemeinde Schönberg wurde für die Reformationsausstellung restauriert und soll danach einen Platz in der Dauerausstellung erhalten. Dieses Kruzifix gibt Anlass, seine Bild-Allegorie und die Bild-Transformationen des Altarkreuzes im Spätmittelalter nachzuvollziehen, und dabei auch jene durch die Reformation bedingten Bild-Transformationen und deren Ausgangssituation zu erkennen. (RS)

Wettbewerb für Volksmusiker

Hermannstadt. – Junge rumänische Folkloresänger aus Rumänien und aus dem Ausland sind eingeladen, bei dem Wettbewerb für Folkloremusik „Lucreţia Ciobanu” teilzunehmen. Die 18- bis 30-jährigen Sänger müssen zwei Lieder vorsingen aus der Region, die sie vertreten, eine davon a capella. Um bei der Vorauswahl teilnehmen zu können, müssen sich die Konkurrenten bis spätestens Donnerstag, dem 23. Februar anmelden. Näheres dazu unter Telefon 0269-21.09.45, oder per Email contact@juniisi biului.ro. Die Vorauswahl findet am 27. Februar statt, der Wettbewerb mit Publikum am 18. und 19. im Thaliasaal. (RS)

„Căpitan Codreanu und seine Erben”

Berlin. – Unter dem Titel „Căpitan Codreanu und seine Erben. Aufstieg, Fall und posthume Karriere des rumänischen Faschistenführers und seiner Bewegung” veranstalten das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München (IKGS) und die Botschaft von Rumänien in Berlin am Freitag, den 24. Februar, 18 Uhr, eine Buchvorstellung und ein Rundtischgespräch in der Botschaft Rumäniens in Berlin (Dorotheenstr. 62), in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa in Potsdam und der Deutschen Gesellschaft e. V. in Berlin. Gastgeber ist S.E. Emil Hurezeanu, Botschafter von Rumänien in der Bundesrepublik Deutschland. Vorgestellt wird das Buch „Căpitan Codreanu. Aufstieg und Fall des rumänischen Faschistenführers” (Zsolnay Verlag, 2016) im Beisein des Autors, des Wiener Historikers Oliver Jens Schmitt. In der Mitteilung des IKGS wird präzisiert: „Extremer Antisemitismus, eine soziale Revolution, die Schaffung eines ‘Neuen Menschen’: Nach Hitler und Mussolini war Corneliu Zelea-Codreanu (1899–1938) der Dritte in der Reihe charismatischer Führer des Faschismus im Zwischenkriegseuropa. Der Historiker Oliver Jens Schmitt zeichnet in dieser Biographie erstmals seine Geschichte im europäischen Kontext. Wie Hitler plante Codreanu 1923 einen Putsch. Er wurde verhaftet und zu einem Idol rechtsnationaler Kreise. Schmitt erzählt von Studentenunruhen, Massenaufmärschen, von der Anziehungskraft, die der Căpitan besonders auf Intellektuelle wie Mircea Eliade und Emil Cioran ausübte, von seinem gewaltsamen Tod und dem Aufflackern seines Kultes in der Gegenwart.” Im Anschluss an die Buchvorstellung diskutieren der Historiker Armin Heinen (Aachen) und der Publizist William Totok (Berlin) am Runden Tisch mit dem Autor. Moderiert wird das Gespräch von IKGS-Leiter Dr. Florian Kührer-Wielach (IKGS). Der Eintritt ist frei.

Anmeldung bis 20. Februar 2017 an berlin.rsvp@mae.ro.

IKGS

Marathon am 27. Mai

Hermannstadt. – Für die 6. Auflage des Hermannstädter Benefiz-Marathons kann man bei der Gemeinschaftsstiftung (Fundația Comunitară Sibiu) bis zum 2. März, 23.59 Uhr, Projekte einreichen. Der Benefizlauf findet am 27. Mai statt. Dieses Jahr sollen 18 Projekte ausgewählt werden, eine Jury aus Vertretern der Hermannstädter Gemeinde, soll dabei helfen. Sowohl Nichtregierungsorganisationen (NGOs), als auch private Initiativen ohne Rechtspersönlichkeit können Projekte vorstellen. Gesucht werden dieses Jahr hauptsächlich Projekte, bei denen die Erziehung im Bereich Mülltrennung im Mittelpunkt stehen, aber auch Projekte der informellen Mannschaften und solche, die sich durch eine innovative Herangehensweise abheben. Bei der vergangenen Auflage haben die Spenden rund 375.000 Lei für 20 Projekte eingebracht. Mehr dazu unter www.maratonsibiu.ro (RS)

Szenische Lesung und Vernissage

Hermannstadt. – Das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt lädt zu einer szenischen Lesung und zu einer Ausstellungseröffnung ein. Die Lesung findet heute, den 17. Februar, 18 Uhr, in der Bibliothek des Deutschen Kulturzentrums Hermannstadt (Str. Mitropoliei 16) statt und wurde in Zusammenarbeit mit der deutschen Abteilung des Radu-Stanca-Nationaltheaters organisiert. Johanna Adam und Daniel Plier lesen „pegel der gerechtigkeit” von Nico Helminger, ein Stück über verpasste Chancen, Wut, Vergänglichkeit, Gram und Leidenschaften eines in die Jahre gekommenen Ehepaars. Die gleiche Lesung findet am 25. Februar, 17 Unr, im Erasmus–Büchercafè statt.

„Du, weißt du, wie ein Rabe schreit?” ist die Ausstellung, die der jüdischen Dichterin Selma Meerbaum-Eisinger (1924 – 1942) gewidmet wurde und am 23. Februar, 17 Uhr, mit einem Vortrag von Helmut Braun im Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt eröffnet wird, eine Ausstellung des Zentrums für verfolgte Künste, Solingen und der Rose Ausländer-Stiftung, Köln. Die vom Kurator Helmut Braun konzipiert und mit dem Layouter und Drucker Ralf Liebe gestaltete Ausstellung führt durch das Leben und das Werk von Selma Meerbaum-Eisinger und berichtet über den Lebensraum Czernowitz, Holocaust in Transnistrien und vom Leben und Sterben im Zwangsarbeiterlager Michailowka. Die Ausstellung ist bis zum 9. März zu besichtigen (Mo.-Fr. 10 bis 17 Uhr). (RS)

„Magie der roten Nasen”

Hermannstadt. – Zu einer Theaterfreizeit zum Thema „Lachen ist gesund. Magie der roten Nasen” lädt die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien ein. Die Freizeit findet vom 31. März bis 2. April im Elimheim in Michelsberg statt, geleitet von der Mitarbeiterin der Frauenarbeit Edith Toth und den Spezialreferenten Susanna Hug und Bernd Somalvico (Schweiz). 15 Plätze stehen den Interessenten zur Verfügung, der Eigenbeitrag ist 75 Lei. Anmeldungsfrist ist der 24. März. Weitere Informationen und Anmeldungen unter 0269-21.18.51, 0721-33.00.52 oder frauenarbeit@evang.ro. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 18. Februar, 17.00-18.00 Uhr: Das Sächsische Museum in Sächsisch-Regen (Wiederholung: Sonntag, 19. Februar, 10-11 Uhr).

TVR 2, Dienstag, 21. Februar, 14.00-14.30 Uhr: Porträt Gert Fabritius (II).

TVR 1, Donnerstag, 23. Februar, 15.10-17.00 Uhr, AKZENTE: Nachrichten; Presseschau mit Christel Ungar-Țopescu; Österreichische Kulturtage; Worschtkoschtprob; Urzeln in Agnetheln; Aus Omas Küche; Check in – das Reisemagazin der Deutschen Welle; Quiz.

Radio Neumarkt auf Deutsch