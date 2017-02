Nachrichten

2516

Netzer im Berlinale-Wettbewerb; Lesung mit Joachim Wittstock; Studenten lesen im DKH; Bienenzucht für Anfänger; Seniorentreffen im Teutschhaus; Tanzabend im Forumsclub; Marienball am 17. Februar; Männerfrühstück in der EAS; Zwei Stipendien für 40. Marburger Akademie; Tagung zum Thema „Hilfe und Selbsthilfe”; Radio Neumarkt auf Deutsch; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache.

Netzer im Berlinale-Wettbewerb

Berlin. – Zu den 18 Spielfilmen, die sich bei der 67. Auflage der Internationalen Filmfestspiele Berlin um die Berlinale-Trophäe bewerben, gehört auch das Beziehungsdrama „Ana, mon Amour”, der neueste Film von Călin Peter Netzer. Der rumänische Regisseur war 2013 für seinen Film „Mutter & Sohn” (Poziția copilului) bei der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet worden und erzählt in seinem neuen Film die Geschichte einer Liebe zwischen den Studenten Ana und Toma, die auf eine harte Probe gestellt wird, als bei Ana eine psychische Erkrankung diagnostiziert wird.

Die Berlinale hat gestern in Berlin begonnen und es werden bis zum 19. Februar mehr als 350 Filme aus aller Welt zu sehen sein. (BU)

Lesung mit Joachim Wittstock

Hermannstadt. – Unter dem Titel „Am Schicksalsbrunnen” veranstaltet das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt heute, den 10. Februar, um 19 Uhr, in seiner Bibliothek einen Vortrag, eine Lesung und Bilderschau mit dem rumäniendeutschen Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Joachim Wittstock. Laut Veranstalter wird der Schriftsteller die Lektüre von Fragmenten aus seinem neuesten Band „Weiße Lagune und andere Reisestationen” mit Hinweisen auf ältere und neuere Zeugnisse des Schicksalsglaubens verbinden. (BU)

Studenten lesen im DKH

Hermannstadt. – Unter dem Motto „Ein Monat voller Geschichten” veranstaltet das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt im Februar 2017 in Zusammenarbeit mit dem Departement für Pädagogik und Didaktik in Deutscher Sprache (DPPD) der Babeș Bolyai-Universität Klausenburg eine Geschichtenreihe für Kinder ab 5 Jahren. Je zwei Studenten der DPPD werden jede Woche eine Geschichte vorlesen und im Anschluss mit den Kindern kreative Sachen durchführen. Die Vorlesenachmittage finden am 10., am 15. und am 24. Februar, jeweils um 16 Uhr, statt Die TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich per E-Mail biblioteca@ccgsibiu.ro in chronologischer Reihenfolge. (BU)

Bienenzucht für Anfänger

Hahnbach/Hamba. – Der Melikoleg-Verein veranstaltet morgen, Samstag, den 11. Februar, von 13 bis 17 Uhr, in Hahnbach/Hamba ein Einführungsseminar für Anfänger in Sachen Bienenzucht. Ab 17 Uhr wird der Film „More than Honey” ein Dokumentarfilm des Schweizer Regisseurs Markus Imhoof aus dem Jahr 2012, dessen Thema das weltweite Bienensterben ist, gezeigt. Anmeldungen und Informationen unter Tel. 0749.417.077 bzw. E-Mail info@meliko leg.ro (BU)

Seniorentreffen im Teutschhaus

Hermannstadt. – Am Dienstag, den 14. Februar, um 15 Uhr, findet das Seniorentreffen im Terassensaal des Teutschhauses statt.

Die Teilnehmer werden durch die Ausstellung „Reformation im östlichen Europa – Siebenbürgen“ geführt.

Anschließend lädt das Hermannstädter Deutsche Forum zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen ein. (BU)

Tanzabend im Forumsclub

Hermannstadt. – Mit einem Tanzabend startet der Forumsclub am Donnerstag, den 16. Februar, ab 18 Uhr ins Jahr 2017. Interessierte aller Altersklassen können im Spiegelsaal des Forums Volkstänze, Kreis- und Gemeinschaftstänze lernen und sich somit aktiv für den Marienball vorbereiten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Für die musikalische Begleitung am Akkordeon sowie für gute Laune sorgt Horst Schuller. Die Veranstalter freuen sich auf viele tanzfreudige Teilnehmer. (BU)

Marienball am 17. Februar

Hermannstadt. – Der alljährliche Marienball des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt findet am Freitag, dem 17. Februar, ab 19 Uhr, in Neppendorf (Gemeindesaal, Str. Livezii 55 B) statt.

Für gute Stimmung sorgen die Musikband „Trio Saxones”, die Singgruppe „Sälwerfäddem“, die Jugendtanzgruppen aus Hermannstadt und die Tanzgruppe für moderne Tänze, geleitet von Csilla Gaspar.

Fürs Essen sorgt das Hermannstädter Forum, die Getränke sind vor Ort zu kaufen. Der Eintritt kostet 10 Lei. (RS)

Männerfrühstück in der EAS

Hermannstadt. – Zum ersten Männerfrühstück des Jahres lädt die Evangelische Akademie Siebenbürgen (EAS) am Samstag, dem 18. Februar, ab 9 Uhr, in das Hans-Bernd-von-Haeften Tagungshaus (Str. Livezii Nr. 55) ein. Inhaltlicher Impulsgeber ist der Unternehmer Michael Kothen, der zum Thema „Kirchen, Freikirchen, Sekten. Kleine Einführung in das Thema” sprechen wird. Um Anmeldung wird per E-Mail (eas@neppendorf.de) oder telefonisch 0269-21.99.14 bis zum 17. Februar d. J. an der EAS gebeten. (BU)

Zwei Stipendien für 40. Marburger Akademie

Marburg/Hermannstadt. – Für die 40. Marburger Akademie für darstellende und bildende Künste, die vom 16. Juli bis zum 4. August stattfindet, stellt die Stadt Marburg in Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein Marburg – Hermannstadt drei Stipendien für Hermannstädter Jugendliche zwischen 18 und 30 Jahren zur Verfügung. Die von Hermannstadts Partnerstadt gewährten Stipendien bieten die Möglichkeit, an den Kursen der Akademie teilzunehmen und innerhalb von drei Wochen Marburg zu erkunden. Erwartet werden Bewerbungen von Kunstschülern bzw. jungen Künstlern mit guten Deutschkenntnissen. Je nach ausgewähltem Kurs gibt es auch solche, die in englischer Sprache besucht werden können. Näheres über das Kurseangebot und das Programm finden Sie unter www.marburg.de/sommerakademie. Interessierte sind gebeten, ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf bis zum 1. März an folgende E-Mail-Anschrift zu schicken: eva.burdu sel@ulbsibiu.ro (BU)

Tagung zum Thema „Hilfe und Selbsthilfe”

Bad Kissingen. – Unter dem Titel „Hilfe und Selbsthilfe bei den Rumäniendeutschen“ findet vom 10. bis 12. Mai d. J. in der Bildungs- und Begegnungsstätte„Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen eine Tagung in Zusammenarbeit mit dem Demokratischen Forum der Deutschen, der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, dem Evangelischen Freundeskreis Siebenbürgen und der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen statt.

Zu den Referenten aus Rumänien gehören Benjamin Jozsa, DFDR-Geschäftsführer, Friedrich Gunesch, Hauptanwalt der Evangelischen Kirche A. B in Rumänien, Klaus Sifft, Geschäftsführer Saxonia-Stiftungen, Dr. Carmen Schuster aus Kleinschenk, Monika Brandsch aus Hermannstadt, Erwin Josef Ţigla, Vorsitzender des Banater Berglandforums, Pfarrer Dr. Stefan Cosoroabă und Kurator Michael Henning (Michelsberg).

Anmeldungen sind bis spätestens 1. März 2017 unter dem Stichwort: „Hilfe und Selbsthilfe“ möglich an: Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: 0971-714 714, Fax: 0971-714 747, E-Mail: studienleiter@heiligenhof.de

Radio Neumarkt auf Deutsch

Sendezeiten: Mo.-Sa. 21 bis 22 Uhr, So. 10.30 bis 11 Uhr auf den Frequenzen der Mittelwelle 1593, 1323, 1197 kHz und im Livestream unter www.radiomures.ro/ de/ : Freitag: Sendung fällt weg, wegen Direktübertragung eines Basketballspieles; Samstag: Musikabend bei Radio Neumarkt und Wochenendveranstaltungen; Montag: Kultur: Ausklang der ersten Veranstaltungen beim Deutschen Kulturzentrum Kronstadt; Dienstag: Menschen bei uns: Deutsche Persönlichkeiten; Mittwoch: Soziales: Vorbereitungen für den Marienball beim Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt; Donnerstag: Wirtschaftsmagazin – Wirtschaftsveranstaltungen und- Meldungen im Blickpunkt.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 11. Februar, 17.00-18.00 Uhr: Zubehör für Modelleisenbahn, deutsche Firma produziert in Sâncraiu de Mureș; Ulrich Kiss, Leiter der Ordensgemeinschaft „Gesellschaft Jesu” aus Neumarkt.

TVR 2, Dienstag, 14. Februar, 14.00-14.30 Uhr: Porträt Gert Fabritius.

TVR 1, Donnerstag, 16. Februar, 15.10-17.00 Uhr, AKZENTE: Nachrichten; Presseschau mit Christel Ungar-Țopescu; 500 Jahre Reformation; Österreichische Kulturtage; Worschtkoschtprob; Einweihung in Almen; Quiz.