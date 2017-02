Hermannstadt – Gastronomische Region 2019

2515

„Wir sind Europäische Gastronomische Region 2019″: Im Rahmen einer Feierstunde in Athen fand am 25. Januar die Übergabe des Titels einer Europäischen Gastronomischen Region an die Region Hermannstadt statt. Unser Bild: Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor (Bildmitte), die Kreisratsvorsitzende Daniela Cîmpean (2. v. r.) und die Mediascher Vizebürgermeisterin Christine Thellmann (1. v. r.) präsentieren gemeinsam mit Vertretern des Tourismusvereins des Kreises Hermannstadt, der Lucian Blaga-Unviversität und der Handelskammer die entsprechende Urkunde.

Foto: N. NANEV