Nachrichten

2515

Studenten lesen im DKH; Semesterferien; Wintervortragsreihe; Lesung mit Joachim Wittstock; Kids Race in der Arena Platoș; Marienball im Februar; FZ DiMOS tagt in Kronstadt; Radio Neumarkt auf Deutsch; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache.

Studenten lesen im DKH

Hermannstadt. – Unter dem Motto „Ein Monat voller Geschichten” veranstaltet das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt im Februar 2017 in Zusammenarbeit mit dem Departement für Pädagogik und Didaktik in Deutscher Sprache (DPPD) der Babeș Bolyai-Universität Klausenburg eine Geschichtenreihe für Kinder ab 5 Jahren. Je zwei Studenten der DPPD werden jede Woche eine Geschichte vorlesen und im Anschluss mit den Kindern kreative Sachen durchführen. Heute, 16 Uhr, findet das erste Treffen statt, es lesen Roxana Armeana und Dan Câmpean. Weitere Vorlesenachmittage folgen am 10., am 15. und am 24. Februar, jeweils um 16 Uhr. Die TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich per E-Mail biblioteca@ccgsibiu.ro in chronologischer Reihenfolge. (BU)

Semesterferien

Hermannstadt. – Vom 4. bis 12. Februar befinden sich die Schülerinnen und Schüler (von der Vorbereitungsklasse bis zur 12. Klasse) in den Semesterferien. (BU)

Wintervortragsreihe

Hermannstadt. – Sowohl kirchliche als auch weltliche regionale Geschichte und Kunst stehen im Blickpunkt der diesjährigen Wintervortragsreihe „Wandlungen“ (Transformări) des Friedrich-Teutsch-Begegnungs- und Kulturzentrums. Alle Vorträge im Teutsch-Haus (Fleischergasse/Mitropoliei 30, Terrassensaal im 1. Stock) beginnen um 18 Uhr. Den ersten Vortrag, in rumänischer Sprache, hält am 6. Februar Pfr. András Bándi („Reforma protestantă în Transilvania”). Es folgt am 7. Februar ein Vortrag in deutscher Sprache von Dr. Gudrun-Liane Ittu („Der Erste Weltkrieg in den Werken siebenbürgisch-sächsischer bildender Künstler“). Der Eintritt ist frei. Nähere Auskünfte unter 0269-20.67.30 bzw. casa.teutsch@gmail.com (BU)

Lesung mit Joachim Wittstock

Hermannstadt. – Unter dem Titel „Am Schicksalsbrunnen” veranstaltet das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt am Freitag, den 10. Februar, um 19 Uhr, in seiner Bibliothek einen Vortrag, eine Lesung und Bilderschau mit dem rumäniendeutschen Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Joachim Wittstock. Laut Veranstalter wird der Schriftsteller die Lektüre von Fragmenten aus seinem neuesten Band „Weiße Lagune und andere Reisestationen” mit Hinweisen auf ältere und neuere Zeugnisse des Schicksalsglaubens verbinden. (BU)

Kids Race in der Arena Platoș

Hermannstadt. – Der Sporklub Fuxy organisiert am 11. Februar die 7. Auflage des Skirennens für Kinder „Kids Race” in der Arena Platoș. Gestartet wird um 9.30 Uhr. Einschreibungen werden online bis zum 10. Februar, 16 Uhr, unter www.fuxy.ro entgegengenommen. Teilnehmen können Kinder, die 2015 und später geboren sind. Näheres unter 0741-10.29.90.

Marienball im Februar

Hermannstadt. – Der alljährliche Marienball des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt findet am Freitag, dem 17. Februar, ab 19 Uhr, in Neppendorf (Gemeindesaal, Str. Livezii 55 B) statt.

Für gute Stimmung sorgen die Musikband „Trio Saxones”, die Singgruppe „Sälwerfäddem“, die Jugendtanzgruppen aus Hermannstadt und die Tanzgruppe für moderne Tänze, geleitet von Csilla Gaspar.

Fürs Essen sorgt das Hermannstädter Forum, die Getränke sind vor Ort zu kaufen. Der Eintritt kostet 10 Lei. (RS)

FZ DiMOS tagt in Kronstadt

Regensburg/Kronstadt. – Das Regensburger Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa – FZ DiMOS – plant seine vierte Jahrestagung in Kronstadt. Diese findet vom 5. bis 7. Oktober 2017 in den Räumlichkeiten der Transilvania-Universität statt.

Erbeten werden Vorträge zur aktuellen Forschung über die historische und gegenwärtige Rolle des Deutschen im östlichen Europa aus den Bereichen Sprachwissenschaft, Didaktik und dem gesamten Feld der Literatur- und Kulturwissenschaften. Anmeldungen mit einem Arbeitstitel des Vortrags inkl. eines kurzen Abstracts bis 31. Mai per E-Mail (fz.dimos@ur.de). (BU)

Radio Neumarkt auf Deutsch

Sendezeiten: Mo.-Sa. 21 bis 22 Uhr, So. 10.30 bis 11 Uhr auf den Frequenzen der Mittelwelle 1593, 1323, 1197 kHz und im Livestream unter www.radiomures.ro/ de/ : Freitag: Vielseitige Sportangebote für die Ferien; Samstag: Sportevents, Veranstaltungsprogramm, deutsche Musik; Montag: Literaturabend mit Joachim Wittstock, Kulturnachrichten; Dienstag: „Der Erste Weltkrieg in den Werken siebenbürgisch-sächsischer bildender Künstler”, Vortrag im Teutsch-Haus; Menschen bei uns; Mittwoch: Soziales; Donnerstag: HZ Vorschau, Wirtschaftsmeldungen.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 4. Februar, 17.00-18.00 Uhr: Volontäre des EFD (Europäischer Freiwilligendienst) bei der Stiftung Alpha Transilvană; Deutsche Archeologiestudenten auf den Spuren der Römer in Călugăreni (Kreis Mureș).

TVR 2, Dienstag, 7. Februar, 14.00-14.30 Uhr: Sachsenhäuser im Astra-Freilichtmuseum.

TVR 1, Donnerstag, 9. Februar, 15.10-17.00 Uhr, AKZENTE: Nachrichten; Retrospektive Julius Podlipny; Urzeln 2017; Standpunkte mit MP Ovidiu Ganț; Gedenken an die Russlanddeportation; Wirtschaften… mit Kopf: Deutsche Investoren in Bukarest; Quiz.