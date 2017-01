Nachrichten

2513

Ion Besoiu ist tot

Am Montag und Dienstag frei

Müllabfuhr wird teuerer

Gebetswoche für die Einheit der Christen

Volleyball am Mittwoch

Reformation heute

Die Urzeln sind wieder da

Marienball im Februar

Germanistik-Tagung im Zeichen der Reformation

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

Radio Neumarkt auf Deutsch

Ion Besoiu ist tot

Hermannstadt. – Der in Hermannstadt geborene Schauspieler Ion Besoiu ist am Mittwoch im Alter von 85 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts in einem Bukarester Krankenhaus gestorben. Ion Besoiu wurde am 11. März 1931 geboren, hat Schauspiel studiert, und stand 16 Jahre (1949-1964) in Hermannstadt auf der Bühne, bevor er nach Bukarest zog, um auf der Bühne des Lucia Sturdza Bulandra-Theaters zu spielen, das er später 12 Jahre auch geleitet hat. Landesweit wurde er bekannt für seine Rolle als Schiffskapitän in der TV-Serie „Toate pânzele sus”, in der Regie von Mircea Mureşan (1976-1978), zusammen mit den Schauspielern Ilarion Ciobanu und Jean Constantin. Er spielte nicht nur Theater, sondern stand auch oft vor der Kamera.

Im Jahr 2001 wurde hat er vom damaligen Präsidenten Ion Iliescu mit dem Nationalen Orden „Steaua României” im Grad eines Kavaliers ausgezeichnet und ist auch Ehrenbürger von Hermannstadt.

Ion Besoiu war vier Mal verheiratet, hat eine Tochter und zwei Enkelkinder. (RS)

Am Montag und Dienstag frei

Hermannstadt. – Der nationale Feiertag zur Vereinigung der Rumänischen Fürstentümer am 24. Januar 1859 ist arbeitsfrei. Da der Tag auf einen Dienstag fällt, hat die Regierung beschlossen, den Beamten auch einen freien Montag zu gewähren. (RS)

Müllabfuhr wird teuerer

Hermannstadt. – Die Müllabfuhr wird in Hermannstadt teuerer, weil laut einem Regierungsbeschluss 80 Lei pro Tonne Müll dem Umweltfonds abgegeben werden muss. Ab dem 1. Januar zahlen Privatpersonen 10,43 Lei pro Monat (bisher 8,42 Lei/Monat), Firmen zahlen 323,69 Lei pro Tonne (282,44 Lei). Die Hermannstädter, die die Müllabfuhr-Gebühr für 2017 bereits bezahlt haben, werden gebeten, den Preisunterschied bis Ende des Jahres zu begleichen. Näheres unter www.sibiu.ro. (RS)

Gebetswoche für die Einheit der Christen

Hermannstadt/Mediasch/Schäßburg. – Die orthodoxen, griechisch-katholischen, römisch-katholischen, reformierten, unitarischen und evangelischen Kirchengemeinden in Mediasch und Schäßburg organisieren auch in diesem Jahr gemeinsam die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Die Gebetswoche findet vom 23. bis 28. Januar statt und steht unter der Losung „Die Liebe Christi drängt uns … zur Versöhnung” (2. Korinther 5, 14). Der Ablauf der Gebetswoche: In Mediasch: Montag, 23. Januar: Griechisch-Katholische Kirche (es predigt ein orthodoxer Pfarrer); Dienstag, 24. Januar: Römisch-Katholische Kirche (es predigt ein evangelischer Pfarrer); Mittwoch, 25. Januar: Orthodoxe Kirche (es predigt ein römisch-katholischer Pfarrer); Donnerstag, 26. Januar: Unitarische Kirche (es predigt ein reformierter Pfarrer); Freitag, 27. Januar: Evangelische Kirche (es predigt ein griechisch-katholischer Pfarrer); Samstag, 28. Januar: Reformierte Kirche (es predigt ein unitarischer Pfarrer). Die Gebetsabende finden jeweils um 18 Uhr statt. Die Kollekte der Gebetswoche wird für das griechisch-katholische Rehabilitationszentrum für Kinder gesammelt.

In Schässburg, jeweils 16 Uhr: Montag, 23. Januar: Orthodoxe Kirche (Kathedrale), Predigt: Pfr. Ciprian Dărăban (gr.-kath.), Dienstag, 24. Januar: Griechisch-Katholische Kirche (Siechhof) Predigt: Pfr. Bíró István (ref.), Mittwoch, 25. Januar: Reformierte Kirche, Predigt: Benedek Jakab (unit.), Donnerstag, den 26. Januar: Unitarische Kirche, Predigt: Pfr. Hans Bruno Fröhlich (evang.), Freitag, 27. Januar: Evangelische Kirche (Betsaal), Predigt: Pfr. Páll Antal (röm.-kath.), Samstag, 28. Januar: Römisch-Katholische Kirche, Predigt: Pfr. Ioan-Cosmin Boian (orth.). (GSD/BF)

Volleyball am Mittwoch

Hermannstadt. – Eine der besten und stärksten Damen-Volleyballmannschaften der Welt, der Schweizer Meister Volero Zürich, spielt am Mittwoch, dem 25. Januar, 18 Uhr, in der Transilvania-Halle mit Alba Blasendorf/Blaj. Der Eintritt ist frei. Es handelt sich dabei um den dritten Spieltag der Gruppe B der Champions League. (BU)

Reformation heute

Hermannstadt. – Hermannstadt ist die einzige Station in Rumänien auf dem Europäischen Stationenweg zum 500. Reformationsjubiläum. Am Freitag, dem 27. Januar, 17 Uhr, ist die Ankunft des „Geschichtenmobils” bei der Brukenthalschule geplant; Samstag, den 28. Januar, 11 Uhr, ein Rundtischgespräch zum Thema „Reformation heute – Reform heute” im Spiegelsaal des Deutschen Forums sowie, um 18 Uhr, ein Reformationskonzert mit Judy Bailey in der evangelischen Stadtpfarrkirche. Am Sonntag, dem 29. Januar, findet der Gottesdienst zum Reformationsjubiläum in der evangelischen Stadtpfarrkirche statt. Es predigt die Berliner Pfarrerin Ellen Ueberschär. (BU)

Die Urzeln sind wieder da

Hermannstadt/Großschenk/Agnetheln. – Zehn Jahre sind vergangen, seit am 27. Januar 2007 die Agnethler Urzeln zum Auftakt des Kulturhauptstadtjahres erstmals in Hermannstadt durch die Gassen liefen. Seither ist die Anzahl der Urzeln stark gestiegen. Über 200 schwarze und zottelige Gestalten wollen in diesem Jahr 2017 mit Unterstützung des Hermannstädter Forums (DFDH) mit den geheimnisvollen Masken in den Straßen Hermannstadts auftauchen, gemeinsam mit den Sachsenheimer und Nürnberger Urzeln. Ab 11 Uhr beginnt der Urzelumzug durch die Harteneck- und die Heltauergasse und über den Großen Ring auf den Huetplatz. Die Mitglieder des Forums Hermannstadt sind herzlich eingeladen, bei der Begrüßung der Urzeln auf dem Hof zwischen Brukenthalschule und Stadtpfarrkirche dabei zu sein.

Das „Emil Sigerus“-Museum für Siebenbürgisch-Sächsische Volkskunde lädt ab 11 Uhr ins Freilichtmuseum ein, zu der Veranstaltung „Die Urzeln besuchen sächsische Häuser im Freilichtmuseum“. Hier werden auch die Urzeln empfangen. Alle Interessenten sind laut der diesbezüglichen Pressemitteilung des DFDH herzlich willkommen.

Ebenfalls am Samstag, dem 28. Januar, nehmen die Großschenker eine alte Tradition wieder auf. Die Heimatortsgemeinschaft Großschenk organisiert nach ca. 25 Jahren Pause erneut einen Urzelbrauch. Zum Auftakt findet um 10 Uhr die Ansprache und das Narrengericht auf dem Marktplatz statt, anschließend folgt der Urzelumzug samt Narrenwagen durch die einzelnen Gassen der Gemeinde. Ab 20 Uhr wird im Gemeindesaal ein Ball mit der Band „Hermannstadt 07″ stattfinden. Der Eintritt kostet 60 Lei/Person. Anmeldungen bei Martin Mertensacker unter 0761-32.54.22.

Am Sonntag, dem 29. Januar, ab 10 Uhr, laufen die Urzeln dann auch in Agnetheln. (BU)

Marienball im Februar

Hermannstadt. – Der alljährliche Marienball des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt findet am Freitag, dem 17. Februar, ab 19 Uhr, in Neppendorf (Gemeindesaal, Str. Livezii 55 B) statt.

Für gute Stimmung sorgen die Musikband „Trio Saxones”, die Singgruppe „Sälwerfäddem“, die Jugendtanzgruppen aus Hermannstadt und die Tanzgruppe für moderne Tänze, geleitet von Csilla Gaspar.

Fürs Essen sorgt das Hermannstädter Forum, die Getränke sind vor Ort zu kaufen. Der Eintritt kostet 10 Lei. (RS)

Germanistik-Tagung im Zeichen der Reformation

Kronstadt. – Die 20. Internationale Tagung der Germanistikabteilung der Philologischen Fakultät der Kronstädter Transilvania-Universität findet vom 30. März bis 1. April in Kronstadt statt. Das Thema lautet „’Es ist keine Lehre so närrisch oder schändlich, die nicht auch Schüler und Zuhörer finde.’ Luthers Reformation und deren Wirkung auf Kultur, Literatur und Sprache im deutschsprachigen Raum Mittel- und Südosteuropas”. Die Tagungsarbeiten beginnen am Freitag, den 31. März, und enden am Samstag, den 1. April. Im Anschluss an die Tagung findet die zweite Arbeitssitzung des Landeskomitees der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens statt. Am Abend des 31. März führt das deutschsprachige Ensemble DUO BASTET „Das neue Stück” von Camren E. Puchianu und Robert G. Elekes auf. Anmeldungen mit Titelangabe nebst kurzer Zusammenfassung des Vortrags werden bis spätestens 1. März d. J. erwartet unter c.e.puchianu@unitv.ro. Nähere Auskünfte unter 0268-47.40.59. (BU)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 21. Januar, 17.00-18.00 Uhr: Franz Lamprecht, seit 25 Jahren Gastdirigent der Neumarkter Staatsphilharmonie; Lilian Theil, Tapisserie-Künstlerin.

TVR 2, Dienstag, 24. Januar, 14.00-14.30 Uhr: Der Musiker Walter Kindl.

TVR 1, Donnerstag, 26. Januar, 15.10-17.00 Uhr, AKZENTE: Ausblick 2017; Neujahrsfest in Klausenburg; Buchpräsentation in Temeswar; Ausstellung im Cotroceni-Museum; Check in – das Reisemagazin der DW; 20 Jahre Lukasspital in Lasseln; Quiz.

Radio Neumarkt auf Deutsch

Freitag: Werkstatt für Weltgebetstags-Multiplikatorinnen im Elimheim in Michelsberg; Samstag: Sportevents, Veranstaltungsprogramm, Deutsche Musik; Montag: „Junge Architekten aus Deutschland“ – Ausstellung im DK Kronstadt; Dienstag: Evangelische Kirche beherbergt Sächsisches Museum in Sächsisch Regen; Mittwoch: Soziales; Donnerstag: Funkmagazin.