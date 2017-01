Weitere Titel und Rubriken in unserer Printausgabe

2512

Alles ist (un)möglich. Glosse von Beatrice Ungar

Elefant und Dörrobst. „Wegweiser für Beziehungszweifler“ erschienen

Jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Falls Paartherapie immer so abläuft wie im „Wegweiser für Beziehungszweifler“ von Agnes-Isabel Pahl und Stefan Parrisius beschrieben, ist diese Zahl noch überraschend niedrig. Denn außer skurrilen Übungen und Geschlechter-Klischees haben die Autoren des Ratgebers wenig zu bieten.

Einige genealogische Schmankerl. Familienname Ungar in Siebenbürgen, besonders in Hermannstadt

Der Name Ungar ist eindeutig ein Herkunftsname, doch nicht auf einen Ort bezogen, wie Fogarascher, Rosler u. a., sondern auf ein Land bzw. Volk. Parallel gehört dazu der Name Zakel, als mundartlicher Herkunftsname, speziell auf die Szekler zu beziehen. Von den Spielarten Ungard, Ungart u. ä. bzw. Zekel, Zekeli, Zikeli usw., mit weitaus mehr Spielarten und komplexen Verbindungen, müssen wir ganz absehen. Nur eines sei klargestellt: Zu beiden Namen gibt es Aliasse, aber zu Ungar nie Zakel, auch nicht umgekehrt.

Ohrwürmer für ein ganzes Jahr. Beide Neujahrskonzerte der Hermannstädter Staatsphiharmonie ausverkauft

„Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann in Hermannstadt den Takt zum Radetzky-Marsch klatschen würde”, sagte eine begeisterte Hermannstädterin nach dem Neujahrskonzert der Hermannstädter Staatsphilharmonie am Samstag im Thalia-Saal. Die große Nachfrage hatte dazu geführt, dass das Konzert auch in diesem Jahr an zwei Abenden, also auch am Freitag, aufgeführt worden ist. Beide Abende waren ausverkauft. Und an beiden Abenden gab es in der Pause ein Glas Sekt für alle, gesponsert vom Hermannstädter Rotary Club.

Der Mediascher. Schattenriß einer siebenbürgischen Stadtpsyche (Leserbrief)

Der Mediascher ist unter den mancherlei Mischfranken, die man Siebenbürger Sachsen heißt, ohne Frage Rheinfranke geblieben. Er ist offen, leutselig und warm. Tritt irgendwo eine gemischt-sächsische Gesellschaft zusammen, in der entweder der protzige Kronstädter oder der diplomatische Hermannstädter den Ton angibt, so erregt er als „enfant terrible“ gewöhnlich den Schrecken seiner Landsleute.

Um jeden Treffer gerungen. CS Măgura Heltau – HCM Roman 23:24

Die um fünf Tabellenplätze höher rangierende Mannschaft des CSM Roman war am Mittwoch zu Gast in der Mehrzweckhalle Măgura in Heltau. Das Spiel war insbesondere wichtig, um den freien Fall in der Tabelle aufgrund der Niederlagenserie zum Jahresende endlich zu stoppen.

