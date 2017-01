Nachrichten

2511

Gottesdienst auf der Burg

Familien-Weekend geplant

Abwasser um 0,03 Lei billiger

WGT-Werkstatt im Elimheim

Neuer Interim-Manager

Steuer bezahlen

Mehr Passagiere

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

Radio Neumarkt auf Deutsch

Wetterprognose

Gottesdienst auf der Burg

Michelsberg. – Heute, Freitag, den 6. Januar 2017 findet um 12 Uhr auf der Michelsberger Burg der Epiphaniasgottesdienst mit dem traditionellen „Puer-Natus-Singen” rund um die Michelsberger Leuchter statt.

Anschließend lädt die evangelische Kirchengemeinde ein zum Aufwärmen mit Tee und heißem Schnaps, hergestellt nach einem geheimen, überlieferten Rezept. (BU)

Familien-Weekend geplant

Hermannstadt. – Auf der Arena Platoș bei der Hohen Rinne wird ein Familien-Weekend geplant. Am Samstag, dem 7. Januar, findet ein Rodelwettbewerb statt, am Sonntag, dem 8. Januar, die alljährliche „Family Race”.

Die Einschreibung für den Rodelwettbewerb, der um 14 Uhr beginnt, ist kostenlos, Skihelme sind verpflichtend.

Der Ski-Wettkampf am Sonntag beginnt um 11 Uhr, Einschreibungen werden vor Ort zwischen 8 und 9.30 Uhr entgegengenommen. Jede Familie muss von drei Mitgliedern vertreten sein, davon muss eines oder zwei minderjährig sein. (RS)

Abwasser um 0,03 Lei billiger

Hermannstadt. – Der Hermannstädter Wasserversorger Apă Canal Sibiu meldet, dass die Abwasserkosten von 2,56 Lei pro Kubikmeter auf 2,53 Lei sinken, weil die Mehrwertsteuer laut Gesetz ab dem 1. Januar von 20 auf 19 Prozent reduziert wurde. Die Preise werden auch bei anderen Dienstleistungen reduziert.

Die Wassertarife bleiben gleich, da seit dem 1. Januar 2016 die Mehrwertsteuer bei neun Prozent liegt. Pro Kubikmeter Wasser zahlen die Hermannstädter 3,36 Lei. (RS)

WGT-Werkstatt im Elimheim

Michelsberg. – Unter dem Motto „Am I being unfair to you?” – Übersetzungen: „Was ist denn fair?” (Deutschland); „Hab ich dir Unrecht getan?” (Österreich); „Bin ich ungerecht zu euch?” (Schweiz) – veranstaltet die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien vom 20. bis 22. Januar d. J. im Elimheim in Michelsberg eine Werkstatt für Weltgebetstags-Multiplikatorinnen. Die diesjährige Gebetsordnung zum Weltgebetstag (WGT) haben Frauen von den Philipinen erarbeitet. Die Werkstatt beginnt am Freitag, den 20. Januar, 16 Uhr, und endet Sonntag nach dem gemeinsamen Mittagessen. Anmeldungen bis zum 16. Januar d. J. bei der Geschäftsstelle der Frauenarbeit (frauenarbeit@evang.ro, Tel. 0269-21.18.51 oder Mobil: 0721-33.00.52). (BU)

Neuer Interim-Manager

Hermannstadt. – Diplom-Ökonom Adrian Ioan Bartoş ist ab dem 19. Dezember des vergangenen Jahres der neue Interim-Manager des Hermannstädter Kreiskrankenhauses, und ersezt somit den bisherigen Interim-Manager Dr. Remus Cipăian, der im Herbst des vergangenen Jahres die Stelle übernommen hat, nachdem das Manager-Mandat von Dr. Vasile Spinean abgelaufen war. Adrian Bartoş war 1997-2003 Wirtschaftsdirektor des Kreiskrankenhauses. Dr. Remus Cipăian bleibt medizinischer Interim-Direktor des Krankenhauses. (RS)

Steuer bezahlen

Hermannstadt. – Das Hermannstädter Bürgermeisteramt meldet, dass man sowohl beim Bürgermeisteramt, als auch bei der Post ab Montag, dem 9. Januar, die Steuern und die Müllabfuhrkosten bezahlen kann. Infos dazu, aber auch zu den Möglichkeiten, online zu bezahlen, unter www.sibiu.ro. (RS)

Mehr Passagiere

Hermannstadt. – Die Low-Cost-Fluggesellschaft Wizz Air hatte 2016 um 19 Prozent mehr Passagiere als im Jahr davor, rund 23 Millionen Fluggäste haben eine der 519 Routen – 134 Flugziele in 40 Ländern – gewählt. In Rumänien hatte die Gesellschaft 5,5 Millionen Fluggäste im Vorjahr, um 23 Prozent mehr als 2015. Seit 2015 fliegt Wizz Air auch nach und aus Hermannstadt, seit dem Vorjahr hat die Gesellschaft hier auch einen Standort. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 7. Januar, 17.00-18.00 Uhr.

TVR 2, Dienstag, 10. Januar, 14.00-14.30 Uhr: Der Schriftsteller Alexander Tietz.

TVR 1, Donnerstag, 12. Januar, 15.10-17.00 Uhr, AKZENTE: Neujahrsgrüsse aus Temeswar und Hermannstadt; Presseschau mit Christel Ungar-Ţopescu; Rückblick 2016; Eurothalia 2016; Transsylvanian Book Festival; Quiz.

Radio Neumarkt auf Deutsch

Sendezeiten: Mo.-Sa. 21 bis 22 Uhr, So. 10.30 bis 11 Uhr auf den Frequenzen der Mittelwelle 1593, 1323, 1197 kHz und im Livestream unter www.radiomures.ro/ de/: Freitag: Freizeitveranstaltungen; Samstag: Musikabend bei Radio Neumarkt und Wochenendveranstaltungen; Montag: Kulturelle Veranstaltungen beim Goethezentrum in Klausenburg; Dienstag: Menschen bei uns: Deutsche Persönlichkeiten; Mittwoch: Evangelische Akademie im Blickpunkt – Jahresbilanz 2016 und Projekte 2017; Donnerstag: Wirtschaftsveranstaltungen und- Meldungen im Blickpunkt.

Wetterprognose vom 6. bis 12. Januar

Sonnenaufgang: 8.04 bzw. 8.02 Uhr

Sonnenuntergang: 16.54 bzw. 17.01 Uhr

Mond: Vollmond am 12. Januar

Meteorologin: Ilie Mojic

Bis Mittwoch gelbe Warnstufe wegen Frost, Schneefall und Sturm. Auch tagsüber frostig. Örtlich bewölkt. Am Wochenende Schnee. Schwacher und mäßiger, örtlich auffrischender Wind. Örtlich Schneesturm, insbesondere im Gebirge. Ab Montag örtlich bewölkt und leichter Schneefall. Schwacher bis mäßiger Wind. Ab Donnerstag milder. Nachttiefsttemperaturen -20 bis -18 bzw. -15 bis -12 Grad; Tageshöchstwerte -14 bis -12 bzw. -11 bis -9 Grad. Schneedecke (gestern): Buleasee 139 cm, Hohe Rinne 50 cm.