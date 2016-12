Nachrichten

2510

PSD hat haushoch gewonnen

Bukarest. – Bei den Parlamentswahlen am Sonntag hat die Sozial-Demokratische Partei (PSD) landesweit 45 Prozent der Stimmen erhalten, gefolgt von der Nationalliberalen Partei (PNL) die mit rund 20 Prozent der Stimmen weit unter dem erhofften Ziel liegt. Als Folge hat die Parteivorsitzende Alina Gorghiu ihr Amt niedergelegt, ad interim übernimmt die Hermannstädter PNL-Abgeordnete Raluca Turcan das Amt. Die Hermannstädter PNL hat nämlich mit 39,69 Prozent die besten Wahlergebnisse eingefahren.

Überraschend viele Stimmen hat die vor wenigen Wochen gegründete Partei Uniunea Salvaţi România (Union Rettet Rumänien, USR) erhalten, knapp neun Prozent der Parlamentarier für jede der beiden Kammern wird die von dem früheren Bukarester Bürgermeisterkandidat Nicuşor Dan geleitete Partei stellen. Dan erklärte, dass eine Allianz mit der PSD nicht in Frage kommt.

Der Ungarnverband (UDMR) hat für beide Kammern über sechs Prozent der Stimmen erhalten.

ALDE, die Allianz der Liberalen und Demokraten des Ex-Premierministers und Senatsvorsitzenden Călin Popescu-Tăriceanu hat ebenfalls knapp sechs Prozent der Stimmen erhalten und hat bereits ihr Interesse an einer gemeinsamen Regierung mit der PSD angekündigt.

Die 5 Prozent-Hürde hat knapp auch Ex-Staatspräsident Traian Băsescu mit seiner Partei der Volksbewegung (Partidul Mișcarea Populară, PMP) geschafft und schickt Vertreter in beide Kammern, die – so angekündigt – in die Opposition gehen werden.

Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien schickt auch seinen Vertreter nach Bukarest, der Abgeordnete Ovidiu Ganţ hat 12.254 Stimmen für ein weiteres Mandat erhalten. Die meisten erhielt er in den Kreisen Hermannstadt (2.428), Kronstadt (1.205) und Temesch (1.014). Ganţ konnte in allen Kreisen Stimmen erhalten, im Ausland haben 341 Personen ihn bevorzugt.

39,49 Prozent der Wahlberechtigten waren am Sonntag wählen, auch im Ausland war die Präsenz trotz der neu eingeführten Möglichkeit, per Korrespondenz zu wählen, weit unter den Erwartungen. In den Städten haben mehr Personen als auf dem Land gewählt.

Der UDMR hat in den Kreisen Satu Mare, Muresch, Harghita und Covasna die meisten Stimmen erhalten, die PNL nur in drei Kreisen – Hermannstadt, Alba und Klausenburg -, in allen anderen Kreisen führt die PSD. Die Sozial-Demokraten haben sowohl bei den Arbeitslosen, als auch bei den Angestellten mit Hochschulabschluss mehr Stimmen als die anderen Parteien erhalten und braucht nur noch zwei oder drei Mandate, um alleine regieren zu können. Laut der Presse soll der PSD-Chef Liviu Dragnea den Premierstuhl anstreben, trotz Warnungen des Staatspräsidenten Klaus Johannis, dass er keine Person mit einer definitiven Verurteilung mit der Regierungsbildung betrauen werde.

Ruxandra STĂNESCU

Schülerinnen und Schüler belohnt

Hermannstadt. – Geldprämien im Gesamtwert von 86.900 Lei erhielten am Dienstag 388 Hermannstädter Schülerinnen und Schüler, die 2016 bei der Landesphase bzw. der Kreisphase der Schülerwettbewerbe Preise erzielt haben. Die Prämien übergaben in feierlichem Rahmen Bürgermeisterin Astrid Fodor und Simona Pop von der Schulverwaltung der Stadt. Für einen ersten Preis bei der Landesphase gab es 1.000 Lei Preisgeld, für einen zweiten 800, für den dritten 600 und für eine Belobigung 300 Lei. Hier die Preisträger der Landesphase: 1. Preis: Deutsch als Muttersprache – Maya Kielhorn (Brukenthalschule), Deutsch als Fremdsprache – Marius Vasile Gândilă (Energetisches Lyzeum), Malerei – Daniela Ioana Tocoaie (Kunstschule); 2. Preis: Deutsch als Muttersprache – Elena Lindner (Brukenthalschule), Informatik – Alexandru Vasiu (Gh. Lazăr), Grafik – Cristina Pavel (Kunstschule), Bratsche – Paul Iulian Frăticiu (Kunstschule), Rumänische Sprache und Literatur – Adrian Șofariu und Comăniciu Aura (Schule Nr. 6); 3. Preis: Mathematik – Radu Vințan (Brukenthalschule), Deutsch als Fremdsprache – Oana Diana Apolzan (Gheorghe Lazăr-Lyzeum), Erdkunde – Constantin Oșlobanu (Octavian Goga-Lyzeum). Belobigungen: Linguistik – Victor Andrei Bucuță (Brukenthalschule), Biologie – Marius Dragoș Mihăilă (Brukenthalschule), Astronomie und Astrophysik – Raul Ioan Drăgoiu (Brukenthalschule), Rumänische Sprache und Literatur – Daniela Maria Greavu (Gh. Lazăr), Linguistik – Alexia Maria Bîrză (Gh. Lazăr), Bildhauerei – Ionuț Viorel Ghișoiu (Kunstschule), Latein – Miruna Alexandra Cîrstina (Goga), Lebensmitteltechnologie – Maria Milea (Terezianum), Deutsch als Fremdsprache – Marius Vasile Gândilă (Energetisches Lyzeum), Elektriker – Adrian Nicolae Foarcoș (Energetisches Lyzeum), Staatsbürgerkunde – Karina-Elena Bogdan (Schule Nr. 6), Rumänische Sprache und Literatur – Mara Bardac (I.L. Caragiale)

Die komplette Liste der Preisträger finden Sie unter: http://www.sibiu.ro/ro2/pdf/2016/Elevi%20Premiati%20Rezultate%20Olimpiada%202015-2016.pdf (BU)

Silvesterparty im Spiegelsaal

Hermannstadt. – Das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt veranstaltet auch in diesem Jahr eine Silvesterfeier am Samstag, den 31. Dezember 2016, ab 19 Uhr, im Spiegelsaal, General Magherustr. 1-3. Die Musik vom Band legt Helmut Lerner auf. Für Essen und Getränk sorgt jeder selbst. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen und eine kleine Spende wird auch erwartet. (BU)

Videokunstprojekt im DKH

Hermannstadt. – Das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt präsentiert in der Zeitspanne vom 16. bis 18. Dezember 2016, jeweils um 19 Uhr, in seiner Bibliothek das Videokunstprojekt Your Skin Makes Me Cry. Das Projekt, das vom Goethe-Institut München und dem Berliner Kurator Olaf Stüber initiiert wurde, ist das Ergebnis eines Wettbewerbs, bei dem Studenten sämtlicher deutscher Kunsthochschulen eingeladen wurden, Videokunst-Arbeiten einzureichen, die aktuelle zwischenmenschliche und gesellschaftliche Themen behandeln. Der Eintritt ist frei. Die Kurzfilme sind freigegeben ab 15 Jahren. (BU)

Briefmarkenschau

Hermannstadt. – Unter dem Titel „Sibiu 825“ findet vom 16. bis 23. Dezember die Landesphilatelie-Ausstellung in Hermannstadt statt. Gezeigt werden die Briefmarken und Postwertsachen an drei Orten: im Touristeninformationszentrum im Rathaus am Großen Ring, in den Sälen für Sonderausstellungen im 2. Innenhof des Brukenthalpalais und in der Astrabibliothek. Die Vernissage der Ausstellung findet am Dienstag, dem 20. Dezember, 13 Uhr, im Brukenthalpalais statt. Die Hermannstädter Filiale des Rumänischen Philatelistenvereins wird aus diesem Anlass eine Gedenkmedaille und eine Sonderpostkarte zum 825. Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung von Hermannstadt herausgeben sowie einen Ausstellungskatalog. Desgleichen wird jeder Aussteller ein Teilnahmediplom erhalten. (BU)

Neujahrskonzert

Hermannstadt. – Das Neujahrkonzert der Hermannstädter Staatsphilharmonie findet am 31. Dezember d. J. und am 1. Januar 2017 jeweils ab 18 Uhr im Thaliasaal statt. Es konzertieren die Musikerin Christiana Uikiza, in Begleitung des Gitarristen Rareş Popşa und „Sibiu Big Band”, es präsentiert die Schauspielerin Ioana Flora. Eine Karte kostet 50 bzw. 75 Lei, Kartenvorverkauf in den Netzwerken Eventim (Humanitas, Orange, Germanos, Vodafone) oder online (eventim.ro). (RS)

Grundstück geschenkt

Hermannstadt. – Die rumänische Regierung hat dem Kreis Hermannstadt den Besitz eines Grundstücks von 19,75 Hektar übertragen, damit hier ein neues Krankenhaus gebaut wird. Das Grundstück befindet sich an der Kleinscheuerner Straße/Calea Şurii Mici und ist sowohl aus der Stadt, als auch von der Autobahn leicht erreichbar. Kreisratvorsitzende Daniela Câmpean, hofft, dass Planung und Bau so schnell wie möglich beginnen. (RS)

Kurzfilme in Fogarasch

Fogarasch. – Der kürzeste Tag im Jahr ist für die evangelische Kirchengemeinde A. B. Fogarasch Anlass, mit Unterstützung des Konsulats der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt, Kurzfilme zu zeigen. Die Fogarascher schließen sich damit der Initiative „Der kürzeste Tag – der Kurzfilmtag“ aus Deutschland an. Am 21. Dezember d. J. wird ab 17 Uhr in dem Turnsaal der evangelischen Kirchengemeinde eine Auswahl der Preisträger und nominierten Filme des Deutschen Kurzfilmpreises gezeigt. Die Filme sind in deutscher Sprache. Vor jedem Film gibt es eine kurze Einführung und Erläuterung auf Rumänisch. Die Filme sind für alle ab 12 Jahre geeignet. Der Eintritt ist frei. (BU)

Radio Neumarkt auf Deutsch

Sendezeiten: Mo.-Sa. 21 bis 22 Uhr, So. 10.30 bis 11 Uhr auf den Frequenzen der Mittelwelle 1593, 1323, 1197 kHz und im Livestream unter www.radiomures.ro/ de/ : Freitag: Wintersport in den Bergen; Samstag: 4. Adventssonntag; Montag: Ausstellungen in Kronstadt und Hermannstadt, Weihnachtsmusik; Dienstag: Wie feiert man Weihnachten in Osteuropa?; Weihnachtsgeschichten; Mittwoch: Schenken in der Weihnachtszeit; Donnerstag: Bekannte deutsche Weihnachtslieder; Wirtschaft.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 19. November, 17.00-18.00 Uhr: Kirchenführung mit Kurator Johann Schaas aus Reichesdorf.

TVR 2, Dienstag, 20. November, 14.00-14.30 Uhr: Themen mit dem Deutschen Botschafter S.E. Werner Hans Lauk.

TVR 1, Donnerstag, 22. November, 15.10-17.00 Uhr, AKZENTE: Der Nikolo… kommt; Weihnachten in Fogarasch; Weihnachtsbotschaft mit Msgr. Martin Roos; Krippenspiel in der Mediascher Kirche; Weihnachtsvorbereitungen in Detta; Weihnachtsbotschaft mit Reinhard Guib; Sälwerfäddem singen Weihnachtslieder; Aus Omas Küche.

TVR 2, Dienstag 27. Dezember, 14.00-14.30 Uhr: Gast der Sendung der Schauspieler Klaus Maria Brandauer (I. Teil).

TVR 1, Donnerstag 29. Dezember, 15.10-17.00. Uhr, AKZENTE: Bukarester Geschichten mit Hans Liebhardt; Sathmarer Abend; Theater mit Duo Bastet; 60 Jahre Radio Temeswar; Check in – das Reisemagazin der Deutschen Welle.

TVR 2, Dienstag 3. Januar 2017, 14.00-14.30 Uhr: Gast der Sendung – der Schauspieler Klaus Maria Brandauer (II. Teil).

TVR 1, Donnerstag 5. Januar, 15.10-17.00 Uhr, AKZENTE: Walter Kindl – ein Porträt; Sächsisch im ASTRA Museum; Zum Sehen: De Lidertrun; Stephan Pelger Collection; Quiz.