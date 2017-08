Nachrichten

2543

4. Holzstockfestival in Holzmengen; 51. Töpfermarkt; Neues aus dem Kunsthaus 7B; Michelsberger Spaziergänge; Sommerkonzert in der Kirche; Orgelkurs im September; Wurmloch stellt sich vor; Wettkampf: „Auslandsdeutsche des Jahres”; Kolloquium ‘musica suprimata’ ; „Lokal essen”; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache; Radio Neumarkt auf Deutsch.

4. Holzstockfestival in Holzmengen

Holzmengen/Hosman. – Das vierte Holzstockfestival veranstaltet der Verein „Europäisches Jugendbegegnungszentrum Kirchenburg Holzmengen e.V.” gemeinsam mit dem Jugendforum Hermannstadt und Phonon Sound Solutions vom 25. bis 27. August in der Kirchenburg in Holzmengen.

Die Besucher können sich auf Livemusik am Freitagabend und Samstagabend freuen. Es spielen Bands aus Rumänien, Deutschland und Österreich. Am Samstag werden vielfältige Workshops für Erwachsene und Kinder angeboten. Weiterhin werden in der Kirchenburg Filme gezeigt, die Besucher können die Wasserrutsche testen oder in den Hängematten entspannen.

Mehr Informationen auf der Facebookseite (holzstockfestival) oder auf der Internetseite: www.holz stockfestival.com (FF)

Töpfermarkt

Hermannstadt. – Am ersten Wochenende im September, heuer am Samstag, den 2. und am Sonntag, den 3. September, jeweils von 9 bis 20 Uhr, findet auf dem Großen Ring der traditionelle Töpfermarkt statt. Die traditionellen Künstler sind auf dem äußeren Ring aufgestellt, die modernen Künstler bieten ihre Ware im inneren Kreis ein. Zeitgleich finden auf dem Kleinen Ring die „Tage der Roma“ statt, bekannt in Hermannstadt als Roma-Markt. Auf der Bühne wird ein reichhaltiges Programm angeboten, sehr attraktiv ist allerdings der Markt an sich.

Der Parkplatz auf dem Kleinen Ring ist vom 1. bis 3. September außer für die Anwohner gesperrt. (RS)

Neues aus dem Kunsthaus 7B

Michelsberg. – Im Kunsthaus7B im Rahmen der Vasarely-Ausstellung findet am 2. und 3. September, jeweils um 21 Uhr, ein Filmabend statt. Unter dem Titel „Cinema et Peinture”, wird eine Collage aus Filmen und Bildern von Victor Vasarely an der Außenwand des Kunsthauses 7B gezeigt, die Collage ist arrangiert von Oana Ionel.

Die Ausstellung wird bis Sonntag, den 01. Oktober verlängert. „Wir freuen uns sehr über die Verlängerung” erklärt Thomas Emmerling, Leiter des Kunsthaus 7 B, „da es uns auch die Möglichkeit gibt, im September gezielt Schulklassen in die Ausstellung einzuladen”.

Die Ausstellung zeigt 54 Werke aus dem Nachlass des in Pecs/Ungarn geborenen Begründers der „OP-Art”, die bewusst mit optischen Täuschungen und Illussionen arbeitet. Vasarely zählt damit zu den bedeutensten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung ist täglich außer montags zwischen 12 und 18 Uhr geöffnet. (BU)

Michelsberger Spaziergänge

Michelsberg/Cisnădioara. – Ein Kinderprogramm mit den „Thalia Winds” beschließt am Sonntag, dem 27. August, 17 Uhr, die Konzertreihe „Michelsberger Spaziergänge”. Im Anschluss lädt die Michelsberger evangelische Gemeinde alle Anwesenden zu Kaffee und Hanklich in den Pfarrgarten ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jederzeit willkommen. (BU)

Sommerkonzert in der Kirche

Hermannstadt. – Im Rahmen der sommerlichen Orgelkonzertreihe in der evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt konzertiert am Dienstag, dem 29. August, 18 Uhr, Lea Suter aus Bremen/Deutschland. Der Eintritt kostet 10 Lei, Karten werden an der Abendkasse verkauft. (RS)

Orgelkurs im September

Hermannstadt. – Die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien bietet auch dieses Jahr einen Kurs für OrganistInnen in Hermannstadt vom 14. bis 17. September an, für Anfänger und Fortgeschrittene ab 12 Jahren. Notenkenntnisse bzw. Erfahrung im Klavierspiel sind von Vorteil.

Die Kursgebühr beträgt 200 Lei und beinhaltet Unterricht, Kursmaterial, ev. Konzerteintritte, gemeinsame Mahlzeiten; Übernachtung im Gästehaus der Hermannstädter Stadtpfarrgemeinde oder im Landeskonsistorium.

Es unterrichten Brita Falch Leutert und Jürg Leutert. Nähere Auskünfte bei mu sikwart@evang.ro, Anmeldefrist ist der 27. August. (RS)

Wurmloch stellt sich vor

Hermannstadt. – Der vierte dem Kokeltal gewidmete Dorfmarkt findet an diesem Sonntag im Freilichtmuseum statt und wird mit Hilfe der Gemeinde aus Wurmloch/Valea Viilor organisiert. 40 KöchInnen, HandwerkerInnen, MusikerInnen und TänzerInnen werden die Gastronomie und Traditionen des Dorfes und der Gegend vorstellen. Das Programm findet im Rahmen des Dorfmarktes („Târgul de țară”) statt. (RS)

Wettkampf: „Auslandsdeutsche des Jahres”

Berlin. – Die deutschsprachigen Auslandsmedien veranstalten 2017 die erste weltweite Misswahl zur „Auslandsdeutschen des Jahres”. Dabei geht es aber nicht nur um Schönheit, sondern vor allem auch um das Engagement für die eigene Kultur. Der Wettbewerb richtet sich an die jüngeren weiblichen Mitglieder der deutschen Gemeinschaften und Minderheiten rund um den Globus, um diese zu motivieren und für ihr Engagement zu belohnen.

Bewerbungsvoraussetzungen sind deutschstämmig, deutsche Sprachkenntnisse; Hauptwohnsitz in einem Land außerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, Liechtensteins und Luxemburgs; Alter: bis 45 Jahre; besonderes Engagement für die deutschsprachige/deutschstämmige Gemeinschaft vor Ort.

Wer jemanden vorschlagen will oder sich selbst bewerben möchte, melde sich bitte hier: info@imh-service.de. Sie bekommen dann weitere Informationen zugesandt. Bewerbungsunterlagen per E-Mail sollten insgesamt nicht größer sein als 1 MB. (IMH)

Kolloquium ‘musica suprimata’

Temeswar. – Am 15. und 16. September würdigt der „musica suprimata”-Verein die Arbeit des in Jassy geborenen Komponisten Philipp Herschkowitz (1906-1989) im Rahmen eines Kolloquiums bestehend aus theoretischen Wortteilen und Konzerten. Das Programm bilden Vorträge zu Biografie und Kompositionen des Webern-Schülers Herschkowitz in Verbindung mit Kammerkonzerten der Musikfakultät der West-Universität Temeswar und Orchesterkonzerten der Philharmonie des Banats Temeswar. Dabei werden auch Kompositionen von Webern, Beethoven, Schönberg und Bach zu hören sein.

Mehr Informationen unter www.mu sica-suprimata.eu

„Lokal essen”

Hermannstadt. – Der Verein „My Transylvania” organisiert vom 31. August bis 10. September das Esskulturfestival „Transilvania Gastronomică” (Gastronomisches Siebenbürgen) unter dem Motto „Eat local” („Lokal essen”). Im Rahmen des Festivals wird zu Tisch geladen bei: „Taste of Transylvania”, 31. August, Restaurant Syndicat Gourmet, Hermannstadt; „Dinner in the citadel”, 1. September, Bistro Jules, Hermannstadt; „Saxon desserts”, 2. September, Cistercienilor 46, Michelsberg; „Neighbourhood Cooking”, 2. September, Bistro She’s green, Hermannstadt; „Dinner in the nature”, 2. September, Gästehaus Kleinschenk; „Launching Eat Local”, 3. September, Bistro Jules, Hermannstadt. Die letzte Veranstaltung ist ein Produzentenmarkt im Hof der Margarethenkirche in Mediasch. Reservierungen unter https://eat-local.ro.(RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 26. August, 17.30-18.30 Uhr (Wiederholung: Sonntag, 10 Uhr).

TVR 2, Dienstag, 29. August, 13.40-14.10 Uhr: Staatspräsident Klaus Johannis beim 27. Sachsentreffen in Hermannstadt.

TVR 1, Donnerstag, 31. August, 15.00-17.00 Uhr, AKZENTE: Orgelsommer; Kirchweih in Warjasch (Teil I). Nachrichten von TVR (15.50-16.10); Bücher und Bilder mit Hans Liebhardt; Orgeleinweihung in Großalisch; Hatzfelder Treffen. (Teil II).

