Feuer und Zimmererklatsch

2542

Konzert, Feuershow, Lesung und Kulinarik organisiert von den Wandergesellen

Feuer und Flamme waren die Zuschauer am Donnerstagabend (10. August) für die Feuershow des Künstlers „Oxalis Ignis“. Auf dem Huetplatz war ein besonderes Programm für, mit und von Wandergesellen geplant. Ein Überraschungskonzert machte den Anfang. Juan Morrera und Andreas Baum, ein Wandergeselle und ein einheimischer Wandergeselle sangen sich in die Herzen der zum Teil spontan versammelten Zuschauer.

Es wurde auf Französisch, Deutsch und Englisch gesungen. Dazu spielten die beiden abwechselnd auf der Gitarre und Andreas Baum trommelte auf einem improvisierten Kasten sehr akkurat den Rhythmus dazu. Die beiden aus der Gesellenherberge gebrachten Holzbänke besetzten sich in null Komma nichts, also setzten sich die meisten Gäste einfach auf das Pflaster. Links das schön beleuchtete Brukenthalgymnasium, rechts die immer imposante evangelische Stadtpfarrkirche. Und dazu typische Wandermusik aus Frankreich und deutscher Hip Hop. Die Kombination machte eine gute Atmosphäre. So gut, dass sich einige – es waren etwa zehn – Wandergesellen immer zu zweit aufstellten und spontan den Zimmererklatsch aufführten. Mit einer Mundharmonika-Beatbox-Einlage beendete Andreas Baum das Konzert, das übrigens auf einer Bühne auf Rädern – einem PKW-Anhänger – stattfand.

Der zweite Teil des Abends war ein brenzliger. Distanz bewahren hieß es für einige weniger mutige Zuschauer, denn Samuel, frei reisender Gärtner, alias „Oxalis Ignis“, war mit seiner Feuershow an der Reihe. Der Tanz mit dem Feuer konnte beginnen. Doch die Angst verflog sofort, denn die Leichtigkeit mit der der 30-Jährige die brennenden Fackeln handhabte, war bewundernswert. Es sah wie ein Tanz mit dem Feuer aus und hatte etwas Hypnotisierendes für die Zuschauer. Zum Schluss zündete der Wandergeselle noch eine selbst gebastelte Rakete, die seitlich zwei große Feuerwolken entfachte und einen riesigen Wow-Effekt im Publikum hervorrief. Für leckeres gegrilltes Essen – es gab u.a. Maiskolben, Bratwurst, Toast – war der Koch und Inhaber des Restaurants „La Pasaj“, Andrei Luminea, zuständig.

Am Freitag, dem 11. August, ging die Veranstaltungsreihe des Vereins „Gesellenherberge e. V.“ weiter. Eine szenische Lesung mit den Schauspielern Lorelei Ghazawi und Ali Deac fand im Restaurant „La Pasaj“ statt. Wandergesellen und Freunde wohnten der Lesung des Stücks „Celebration“ von Harold Pinter bei. Der Abend endete gemütlich und lecker mit einer kulinarischen Kostprobe, die dem Restaurant alle Ehre machte.

Cynthia PINTER

Oxalis Ignis begeisterte mit seiner Feuershow Wandergesellen und Gäste zugleich. Foto: die Verfasserin