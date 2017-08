Nachrichten

2542

Sommernachtsparty im Teutsch-Haus; Rockfestival im Voistal; Ricky Dandel beim Proetnica-Festival; Michelsberger Spaziergänge; TIFF-Karawane in Mediasch; Sommerkonzert in der Kirche; 4. Holzstockfestival in Holzmengen; 4. Transilvanian Brunch; Neues aus dem Kunsthaus 7B; Musikalisches Geschenk; Meditatives Wandern; Radio Neumarkt auf Deutsch; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache.

Sommernachtsparty im Teutsch-Haus

Hermannstadt. – Zu der traditionellen Sommernachtsparty im Hof des Teutsch-Hauses sind alle, die gern tanzen und einen fröhlichen Abend verbringen wollen, heute, Freitag, den 18. August 2017, eingeladen. DJ Dietrich und DJ Michael sorgen für schwungvolle Musik. Getränke können den ganzen Abend im Erasmus-Büchercafé gekauft werden. Die Unterhaltung beginnt pünktlich um 19.45 Uhr. Ort: Friedrich-Teutsch-Begegnungs- und Kulturzentrum, Fleischergasse/Mitropoliei 30. (GR)

Rockfestival im Voistal

Birthälm/Biertan. – „Servus Transilvania” heißt das Rockfestival, das vom 18.-20. August im Voistal bei Birthälm stattfindet. Wenn die ersten beiden Male einige Hundert Gäste teilnahmen, werden es diesmal Tausende sein, erhoffen sich die Veranstalter Otto Wagner und Freunde. Erwartet werden Freunde der Natur und Musik, die im Freien campen, wandern und sich an Musik erfreuen. Die 12 Musikbands kommen aus dem In- und Ausland; darunter der einstmals so beliebte Mediascher Lutz Konnerth, der nach seiner Rückkehr aus Deutschland die Band „Imagin” wieder auf die Beine gestellt hat, doch auch Newcomer sorgen für Überraschungen! Für alles weitere ist gesorgt. Weitere Infos im Internet und Facebook unter Servus Transilvania. (CR)

Ricky Dandel beim Proetnica-Festival

Schäßburg. – Bei der 15. Auflage des interkulturellen Proetnica-Festivals, das vom 17. bis 20. August in Schäßburg stattfinden wird, konzertiert am Sonntag, den 20. August, 22.30 Uhr, der beliebte Hermannstädter Schlagersänger Ricky Dandel auf der Bühne am Burgplatz. Das genaue Programm finden Sie unter www.proetnica.ro (BU)

Michelsberger Spaziergänge

Michelsberg/Cisnădioara. – Im Rahmen der Konzertreihe „Michelsberger Spaziergänge” konzertiert am Sonntag, den 20. August, 17 Uhr, der Cellist Makcim Fernandez Samodaiev. Im Anschluss lädt die Michelsberger evangelische Gemeinde alle Anwesenden zu Kaffee und Hanklich in den Pfarrgarten ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jederzeit willkommen. (BU)

TIFF-Karawane in Mediasch

Mediasch. – Die Karawane des Transilvania-Filmfestivals macht in Mediasch Station. Gezeigt werden, jeweils ab 21.30 Uhr, auf dem Markplatz/Piata Regele Ferdinand I die Filme „Die Geschichte der Liebe” von Radu Mihăileanu (Montag, 21. August) und „Vara s-a sfârșit” von Radu Potcoavă (Dienstag, 22. August). (BU)

Sommerkonzert in der Kirche

Hermannstadt. – Im Rahmen der sommerlichen Orgelkonzertreihe in der evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt konzertiert am Dienstag, dem 22. August, 18 Uhr, Victor Rădulescu aus Freiburg/Deutschland. Der Eintritt kostet 10 Lei, Karten werden an der Abendkasse verkauft. (RS)

4. Holzstockfestival in Holzmengen

Holzmengen/Hosman. – Das vierte Holzstockfestival veranstaltet der Verein „Europäisches Jugendbegegnungszentrum Kirchenburg Holzmengen e.V.” gemeinsam mit dem Jugendforum Hermannstadt und Phonon Sound Solutions vom 25. bis 27. August in der Kirchenburg in Holzmengen.

Die Besucher können sich auf Livemusik am Freitagabend und Samstagabend freuen. Es spielen Bands aus Rumänien, Deutschland und Österreich. Am Samstag werden vielfältige Workshops für Erwachsene und Kinder angeboten. Weiterhin werden in der Kirchenburg Filme gezeigt, die Besucher können die Wasserrutsche testen oder in den Hängematten entspannen.

Mehr Informationen auf der Facebookseite (holzstockfestival) oder auf der Internetseite: www.holz stockfestival.com (FF)

4. Transilvanian Brunch

Almen/Alma Vii. – Der vierte Transilvanian Brunch des Jahres findet am Samstag, dem 26. August, ab 11 Uhr, in der Pension der Familie Stapelfeld in Almen statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Reservierungen sind nötig, per E-Mail contact@my transylvania.ro oder telefonisch (zwischen 9 und 18 Uhr) unter 0745-27.86.24 bzw. per SMS an 0745-BRUNCH. Für Erwachsene wird eine Spende von 75 Lei pro Person erwartet, für Kinder unter 14 Jahren ist die Teilnahme kostenlos. (BU)

Neues aus dem Kunsthaus 7B

Michelsberg. – Im Kunsthaus7B im Rahmen der Vasarely-Ausstellung findet am Samstag, dem 26. August, 21 Uhr, ein Filmabend statt. Unter dem Titel „Cinema et Peinture”, wird eine Collage aus Filmen und Bildern von Victor Vasarely an der Außenwand des Kunsthauses 7B gezeigt, die Collage ist arrangiert von Oana Ionel.

Jeden Sonntag gibt es im Vorfeld des Konzerts der Reihe „Michelsberger Spaziergänge”, um 16.15 Uhr, eine Führung durch die aktuelle Vasarely-Ausstellung. (BU)

Musikalisches Geschenk

Aachen. – Die Pfarrgemeinde St. Donathus Aachen schenkt in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Tanz Köln, Abteilung Aachen zum Reformationsgedenken den evangelischen Gemeinden in Siebenbürgen insgesamt fünf Trompeten- und Orgelkonzerte. Diese werden in Michelsberg (19. August, ab 18 Uhr von der Burg, mit Stationen Dorfkirche, Kunsthaus 7B und Pfarrhof; Eintritt: 20 Lei Erwachsene, Kinder ab 7 Jahre 10 Lei, Kinder unter 7 kostenlos; Anmeldungen schriftlich unter catalin.muresan@siebenbuergenreisen.com oder per SMS an 0741 13 75 66), Tartlau (20. August, ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche), Deutschweißkirch (22. August, ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche), Mediasch (23. August, ab 19 Uhr in der Margarethenkirche), Holzmengen (25. August, ab 19 Uhr, im Rahmen des Holzstock-Festivals auf dem Pfarrhof) stattfinden. (LE)

Meditatives Wandern

Hermannstadt. – Ein Meditatives Wandern von Eibesdorf über Wurmloch nach Mortesdorf mit Ilse Philippi und Margit Kézdi veranstaltet die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien am Samstag, den 9. September. Jeder Teilnehmer ist gebeten, Essen und Trinken mitzubringen. Gutes Schuhwerk ist nötig und eventuell auch ein Wanderstock. Anmeldungen in der Geschäftsstelle der Frauenarbeit bis 6. September unter frauenarbeit@evang.ro oder telefonisch unter 0721-33.00.52.

Radio Neumarkt auf Deutsch

Sendezeiten: Mo.-Sa. 21 bis 22 Uhr, So. 10.30 bis 11 Uhr auf den Frequenzen der Mittelwelle 1593, 1323, 1197 kHz und im Livestream unter www.radio mures.ro/ de/ : Freitag: Heimattreffen im Burzenland; Samstag: Veranstaltungskalender und deutsche Musik; Montag: Der neue Roman von Iris Wolff; Kulturmeldungen; Dienstag: Geschmack und Klänge Siebenbürgens auf dem Pfarrhof in Leschkirch; Menschen bei uns ; Mittwoch: Rockfestival „Servus Transilvania”, Soziales; Donnerstag: HZ-Vorschau, Wirtschaftsmeldungen.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 19. August, 17.30-18.30 Uhr (Wiederholung: Sonntag, 10 Uhr).

TVR 2, Dienstag, 22. August, 13.40-14.10 Uhr: Die Blumenfrau in Neppendorf.

TVR 1, Donnerstag, 24. August, 15.00-17.00 Uhr, AKZENTE: Kulturtage im Haferland (Teil I). Nachrichten von TVR (15.50-16.10); 27. Sachsentreffen in Hermannstadt (Teil II)