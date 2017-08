Nachrichten

2541

Auch 14. August arbeitsfrei

Bukarest. – Da der arbeitsfreie Mariä Himmelfahrtstag am 15. August in diesem Jahr auf einen Dienstag fällt, erklärte die Regierung den Montag davor ebenfalls zum arbeitsfreien Tag. Folglich gibt es für die staatlichen Angestellten in Rumänien vom 12. bis 15. August Miniferien. (BU)

Ricky Dandel beim Proetnica-Festival

Schäßburg. – Bei der 15. Auflage des interkulturellen Proetnica-Festivals, das vom 17. bis 20. August in Schäßburg stattfinden wird, konzertiert am Sonntag, den 20. August, 22.30 Uhr, der beliebte Hermannstädter Schlagersänger Ricky Dandel auf der Bühne am Burgplatz. Hier werden an den vier Tagen Tanz- und Musikgruppen von 19 nationalen Minderheiten aus Rumänien auftreten. An jedem Abend gibt es eine Parade der ethnokulturellen Vielfalt und Konzerte: am 17. August, 21.30 Uhr, mit der Nadara Transylvanian Gypsy Band, am 18. August, 21 Uhr, mit der Bucharest Klezmer Band und Maia Morgenstern, am 19. August, 22.45 Uhr, mit dem Zuralia-Orchester des Nationalen Roma-Kulturzentrums und am 20. August, 21.30 Uhr, mit der Neumarkter vecker-Band. Das genaue Programm finden Sie unter www.proetnica.ro (BU)

Lesetheater auf dem Huetplatz

Hermannstadt. – Im Rahmen der 11. Schauwerkstatt der Wandergesellen, die noch bis zum 3. September d. J. auf dem Huetplatz stattfindet, bieten Ali Deac und Lorelei Ghazawi heute, 20.30 Uhr, einen Lesetheater-Abend mit Harold Pinters Stück „Celebration”. Im Anschluss gibt es einen Imbiss mit rumänischen, deutschen und französischen Gerichten. (BU)

Sommernachtsparty im Teutsch-Haus

Hermannstadt. – Zu der traditionellen Sommernachtsparty im Hof des Teutsch-Hauses sind alle, die gern tanzen und einen fröhlichen Abend verbringen wollen, am Freitag, den 18. August 2017 eingeladen. DJ Dietrich und DJ Michael sorgen für schwungvolle Musik. Getränke können den ganzen Abend im Erasmus-Büchercafé gekauft werden. Die Unterhaltung beginnt pünktlich um 19.45 Uhr. Ort: Friedrich-Teutsch-Begegnungs- und Kulturzentrum, Fleischergasse/Mitropoliei 30. (GR)

Neues aus dem Kunsthaus 7B

Michelsberg. – Unter dem Titel „Thinking like a machine” (Denken wie eine Maschine) präsentiert Niki Passath, Lehrbeauftragter an der Kunsthochschule Wien im Kunsthaus7B im Rahmen der Vasarely-Ausstellung, heute, Freitag, den 11. August, um 16 und um 20 Uhr eine Performance mit malenden Robotern.

Ein Filmabend findet daselbst am Samstag, dem 26. August, 21 Uhr, statt. Unter dem Titel „Cinema et Peinture”, wird eine Collage aus Filmen und Bildern von Victor Vasarely an der Außenwand des Kunsthauses 7B gezeigt, die Collage ist arrangiert von Oana Ionel.

Jeden Sonntag gibt es im Vorfeld des Konzerts der Reihe „Michelsberger Spaziergänge”, um 16.15 Uhr, eine Führung durch die aktuelle Vasarely-Ausstellung. (BU)

Michelsberger Spaziergänge

Michelsberg/Cisnădioara. – Im Rahmen der Konzertreihe „Michelsberger Spaziergänge” bringt das Ensemble Cantate Domino unter der Leitung von Kurt Philippi am Sonntag, dem 13. August, 17 Uhr, die Bach-Kantate BWV 32 („Liebster Jesu, mein Verlangen”) und die Uraufführung der Kantate „Liebe lebt auf” des Komponisten Hans Peter Türk zu Gehör. Solisten sind Melinda Samson (Sopran) und Matthias Weichert (Dresden, Bass). Im Anschluss lädt die Michelsberger evangelische Gemeinde alle Anwesenden zu Kaffee und Hanklich in den Pfarrgarten ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jederzeit willkommen. (BU)

Sommerkonzert in der Kirche

Hermannstadt. – Im Rahmen der sommerlichen Orgelkonzertreihe in der evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt konzertiert am Dienstag, dem 15. August, 18 Uhr, Michael Leyk aus München/Deutschland. Der Eintritt kostet 10 Lei, Karten werden an der Abendkasse verkauft. (RS)

Rockfestival im Voistal

Birthälm/Biertan. – „Servus Transilvania” heißt das Rockfestival, das vom 18.-20. August im Voistal bei Birthälm stattfindet. Wenn die ersten beiden Male einige Hundert Gäste teilnahmen, werden es diesmal Tausende sein, erhoffen sich die Veranstalter Otto Wagner und Freunde. Erwartet werden Freunde der Natur und Musik, die im Freien campen, wandern und sich an Musik erfreuen. Die 12 Musikbands kommen aus dem In- und Ausland; darunter der einstmals so beliebte Mediascher Lutz Konnerth, der nach seiner Rückkehr aus Deutschland die Band „Imagin” wieder auf die Beine gestellt hat, doch auch Newcomer sorgen für Überraschungen! Für alles weitere ist gesorgt. Weitere Infos im Internet und Facebook unter Servus Transilvania. (CR)

Mirabellen und Salbei

Leschkirch/Nocrich. – Mirabellen und Salbei stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Flavours and Sounds of Transylvania” (Geschmack und Klänge Siebenbürgens) am Samstag, dem 19. August, ab 11 Uhr, im Pfadfinderzentrum auf dem Pfarrhof in Leschkirch. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Reservierungen sind nötig, per E-Mail contact@my transylvania.ro oder telefonisch (zwischen 9 und 18 Uhr) unter 0745-27.86.24. Für Erwachsene wird eine Spende von 75 Lei pro Person erwartet, für Kinder unter 14 Jahren ist die Teilnahme kostenlos. (BU)

Notfonds für Kirchenburgen eingerichtet

Hermannstadt. – Die Stiftung Kirchenburgen hat einen Notfonds für bedrohte Kirchen und Kirchenburgen eingerichtet, der zunächst mit 1.000 EUR pro Jahr ausgestattet wird. Diese Mittel sind für akute Notfälle wie zum Beispiel Sturmschäden gedacht, in denen ein schnelles Eingreifen unverzichtbar ist, um Folgeschäden zu verhindern. Finanziert werden Sicherungsmaßnahmen, Bergungen, oder Notreparaturen. Der Beauftragte der Stiftung für Denkmalpflege Sebastian Bethge weist darauf hin, dass Förderungen formlos beantragt werden können und die Entscheidung über Anträge kurzfristig und unbürokratisch erfolgt, „denn im Notfall ist schnelles Handeln unverzichtbar.“ Bethge bittet Antragsteller, Schäden sowie geplante Rettungsmaßnahmen kurz in Wort und Bild zu beschreiben. Antragsteller können entweder die zuständigen Bezirkskonsistorien bzw. Ortsgemeinden sein oder auch Vereine und Initiativen, die sich für den Erhalt einer Kirche oder Kirchenburg einsetzen. Letztere sollten sich vor Beantragung mit den zuständigen Gebäudeeigentümern abstimmen. Von den Antragstellern wird ferner erwartet, dass sie sich an der Umsetzung der Arbeiten finanziell oder mit Sachleistungen beteiligen, da keine 100prozentige Förderung möglich ist.

Die Mittel für den Notfonds stellt der deutsche Förderverein der Stiftung Kirchenburgen zur Verfügung. Dessen Vorstandsvorsitzende Sarah Hanini freut sich, dass ein Teil der Spendeneinnahmen so gezielt für Notfälle zur Verfügung gestellt werden kann: „Die Ausstattung mit jährlich 1.000 Euro hat anfangs sicherlich einen eher symbolischen Charakter, aber wir wollten ein Zeichen setzen. Außerdem gehen wir davon aus, dass ein verantwortungsvoller und transparenter Umgang mit den Mitteln weitere Spender motiviert, den Fonds zukünftig aufzustocken.“

Im Büro der Stiftung Kirchenburgen stehen als Ansprechpartner zur Beantragung und Vergabe von Förderungen der Beauftragte für Denkmalpflege Sebastian Bethge und der Geschäftsführer Philipp Harfmann zur Verfügung. Näheres unter www.kirchenburgen.org

Musikalisches Geschenk

Aachen. – Die Pfarrgemeinde St. Donathus Aachen schenkt in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Tanz Köln, Abteilung Aachen zum Reformationsgedenken den evangelischen Gemeinden in Siebenbürgen insgesamt fünf Trompeten- und Orgelkonzerte. Diese werden in Michelsberg (19. August, ab 18 Uhr auf der Burg), Tartlau (20. August, ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche), Deutschweisskirch (22. August, ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche), Mediasch (23. August, ab 19 Uhr in der Margarethenkirche), Holzmengen (25. August, ab 19 Uhr, im Rahmen des Holzstock-Festivals auf dem Pfarrhof) stattfinden.

Radio Neumarkt auf Deutsch

Sendezeiten: Mo.-Sa. 21 bis 22 Uhr, So. 10.30 bis 11 Uhr auf den Frequenzen der Mittelwelle 1593, 1323, 1197 kHz und im Livestream unter www.radio mures.ro/ de/ : Freitag: Haferlandwoche, Ferienangebote; Samstag: Veranstaltungskalender und Musik; Montag: Performances des österreichischen Künstlers Nikki Passath im Kunsthaus 7B in Michelsberg ; Dienstag: Heimattreffen in Holzmengen; Stadtjubiläum Mediasch; Mittwoch: Interkulturelles Festival Proetnica mit Vorträgen und Konzerten; Donnerstag: HZ-Vorschau, Wirtschaftsmeldungen.

Die Sendung ist montags bis freitags in Hermannstadt auch über die UKW-Frequenz 106,8 zu empfangen.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 12. August, 17.30-18.30 Uhr (Wiederholung: Sonntag, 10 Uhr).

TVR 2, Dienstag, 15. August, 13.40-14.10 Uhr: Banater Heimattage (Teil II).

TVR 1, Donnerstag, 17. August, 15.00-17.00 Uhr, AKZENTE: 27. Sachsentreffen in Hermannstadt (Teil I) . Nachrichten von TVR (15.50-16.10); Zeidner Tage; Kirchweih in Sanktanna.