Ausgabe Nr. 2579

Das 48. Internationale Hermannstädter Jazzfestival ging letzte Woche in einem Riesenzelt auf dem Großen Ring über die Bühne. Dabei wurde auch an die Kinder gedacht, die an jedem der drei Tage ihre Trommelkünste austoben konnten. Die Jazzfans kamen voll auf ihre Rechnung, das Zelt war an allen vier Abenden bis auf den letzten Platz besetzt. Unser Bild: Herausragend war die Band NES (Spanien/Frankreich) mit der Sängerin Nesrine Belmokh, dem Cellisten Matthieu Saglio und dem Schlagzeuger David Gadea.

Foto: Fred NUSS