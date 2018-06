In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser,

die nächste Ausgabe der Hermannstädter Zeitung wird aus technischen Gründen diesen Freitag (1. Juni) nicht erscheinen. Dafür dürfen Sie sich am 8. Juni auf eine erweiterte Ausgabe freuen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis! Für Abonnements und Anzeigen steht Ihnen unsere Sekretärin wie gewöhnlich in der Str. Timotei Popovici 9, im ersten Stock, von Montag bis Freitag jeweils zwischen 9 und 14 Uhr, zur Verfügung. Beachten Sie bitte, dass der 1. Juni in Rumänien arbeitsfrei ist.