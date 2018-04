Vorgeschmack auf die Europäische Gastronomische Region 2019

Ausgabe Nr. 2574



Der Koch und Betreiber des Pardon-Cafés Marius Rafa hat sich vor kurzem richtig ins Zeug gelegt und lud zum Schaukochen und Probieren auf die Terrasse des Lokals ein. Es gab Muscheln aus dem Schwarzen Meer in leckerer und pikanter Soße. Rafa hat nebenan – im Salut-Café – ein Nationales Gastronomie-Institut gegründet, wo bekannte Köche Kurse anbieten sollen. Alles in Vorbereitung des Jahres 2019, in dem der Kreis Hermannstadt Europäische Gastronomische Region sein wird.

Foto: Beatrice UNGAR