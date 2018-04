Fest in Klagenfurt

Ausgabe Nr. 2575

Genau am Tag der Schenkung Klagenfurts durch Kaiser Maximilian I. an die Landstände vor 500 Jahren erinnerte ein Festakt in Hermannstadts österreichischer Partnerstadt an diesen laut Pressemitteilung der Stadt „historischen und in der deutschen Rechtsgeschichte beispiellosen Akt. Nie zuvor hatte ein Kaiser eine ganze Stadt verschenkt. Für Klagenfurt begann damit eine Zeit der Blüte und der Entwicklung“. Unser Bild: Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz (1. Reihe, 4. v. l.) mit denDelegationen aus den Partnerstädten Wiesbaden, Goriza, Nova Goricia, Gladsaxe, Dessau-Roßlau, Dachau, Reszow, Hermannstadt (Bürgermeisterin Astrid Fodor, 1. Reihe, 7. v. l.), Zalaegerszeg, Czernowitz und Tarragona waren am 24. April d. J. beim Empfang im Schloss Maria Loretto.

Foto: Presseamt der Stadt Klagenfurt