Straßenbahn fährt am Wochenende wieder

Ausgabe Nr. 2561

Die Straßenbahn in Hermannstadt wurde am 8. September 1905 von der im gleichen Jahr Elektrischen Stadtbahn Aktiengesellschaft eröffnet. Die erste Strecke verband den Hauptbahnhof mit dem Erlenpark. Am 15. Mai 1910 wurde die Straßenbahn erstmals erweitert, bis zum Friedhof, am 10. August 1912 vom Bahnhof zum Zibinsmarkt. Am 15. Mai 1915 erfolgte die Erweiterung vom Friedhof bis zum Waldwirtshaus, am 26. September 1927 zum Konradplatz und am 18. September 1929 zum Neppendorfer Bahnhof. Die Eröffnung der Überlandlinie nach Rășinari erfolgte am 14. März 1948. Ab 1970 verblieb nur noch diese Überlandlinie (vom Friedhof aus), 2011 wurde sie ebenfalls eingestellt. Unser Bild: Diese in Österreich vom Bürgermeisteramt Rășinari gekaufte Tram soll ab heute jeweils am Wochenende zwischen Rășinari und dem Hermannstädter Zoo verkehren. Eine Hin- und Rückfahrt kostet 4 Lei/Kind bzw. 8 Lei/Erwachsener.