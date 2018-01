Christl Servatius Schullerus ist tot

Ausgabe Nr. 2561



Christl Servatius Schullerus, 1933 in Kronstadt geboren, hat Jahrzehnte lang in Hermannstadt als Religionslehrerin gewirkt und zusammen mit ihrem Gatten, Pfarrer Siegfried Schullerus Bibelkreise und Jugendstunden angeboten und damit viele junge Leute vor und nach der Wende geprägt. Am 27. Dezember 2017 ist Christl Servatius Schullerus gestorben. Aus ihrem Gedichtband „Schritte zu Dir“ stammt das unten stehende Gedicht:

Mein Herz will

nach Hause…

Mein Herz will nach Hause

in Deine Hände,

die alles bergen

vom Anfang der Zeit.

Zu viele Stunden

hat sich’s befunden

in fremden Händen. –

Und das war weit.

Mein Herz will nach Hause

in Deine Hände,

die tief durchgrabnen

vom Leid dieser Welt. –

Doch selbst die Wunden,

die ich Dir geschunden,

bewirken es nicht,

dass Dir jemand entfällt.

Mein Herz will nach Hause

in Deine Hände,

die Nägel-geziert sind,

seit Dorn Dich gekrönt:

Denn all meine Schmerzen,

die nimmst Du zu Herzen,

hast mir sie ertragen,

als Du mich versöhnt.

Mein Herz will nach Hause

in Deine Hände,

die es schon kannten,

eh ich es gekannt;

und jede Zelle

will heim zu der Quelle,

der sie entsprungen

und der sie verwandt.

Mein Herz will nach Hause

zu Deinem Herzen,

in ihm sich bergen,

bis Du es mir stillst.

Und all seine Wunden,

die müssen gesunden.

Es wird wieder hell,

denn es will – wie DU willst.

Christl SERVATIUS SCHULLERUS

6. April 1984

Christl Servatius Schullerus: Schritte zu Dir. Gedichte. hora Verlag, Hermannstadt 1998. Umschlagentwurf: Stefan Orth. ISBN 973-98263-1-8