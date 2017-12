Jahrestagung des Hermannstädter Forschungsinstituts

Zwei Jubilare gewürdigt wurden bei der Jahrestagung des Hermannstädter Forschungsinstituts für Geisteswissenschaften der Rumänischen Akademie am Freitag der Vorwoche. Zunächst der Institutsleiter und Städtehistoriker Architekt Dr. Paul Niedermaier zu seinem 80. und der Historiker Dr. Vasile Ciobanu zu seinem 70. Geburtstag.

Prof. Dr. Paul Niedermaier gewidmet ist auch ein Beitrag seitens der Redaktion von dem Forschungsinstitut herausgegebenen Zeitschrift Forschungen zur Volks- und Landeskunde in der 60. Ausgabe. Wir zitieren: „Hervorzuheben ist, dass im Institut eine angenehme, produktive Arbeitsatmosphäre herrscht und das harmonische Zusammenwirken der Forschergemeinschaft gefördert wird. Durch sein eigenes Beispiel spornt der Institutsdirektor zu Fleiß, Arbeitsdisziplin und stetiger wissenschaftlicher Neugier an. Das Wirken unseres Jubilars bekäftigt den Sinnspruch von Anatole France: ‚Um große Dinge zu erreichen, müssen wir nicht nur handeln, sondern auch träumen, nicht nur planen, sondern auch glauben.'“

Seine Kollegen haben Paul Niedermaier zum 80. Geburtstag einen Sammelband gewidmet mit Studien zur Städtegeschichte und der Jubilar hat sein Lebenswerk über die Entstehung der mittelalterlichen Städte in Siebenbürgen in rumänischer Sprache im Verlag der Rumänischen Akademie herausgebracht. Der 600 Seiten starke Band (Originaltitel: Geneza orașelor medievale în Transilvania) beinhaltet 597 Abbildungen und habe, so Maria Crîngaci Țiplic, die das Buch vorstellte, „die Latte für zukünftige Städtehistoriker hoch gelegt“.

Vorgestellt wurden im Vorfeld der Jahrestagung weitere Periodika des Forschungsintituts sowie u. a. die Bände X (Gerichtsbuch des Kronstädter Rates. 1558-1580) und XI (Communitäts-Verhandlungsprotokoll der Marktgemeinde Zeiden. 1800-1866) der „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt“ (beide im Kronstädter aldus-Verlag erschienen) bzw. der zweisprachige Band „Din etnologia germanilor din România/Aus der Ethnologie der Deutschen in Rumänien“, eine im Honterus-Verlag erschienene Anthologie der Ethnologen Andreea Buzaș und Ilie Moise.

Eine Überraschung präsentierten die Kollegen dem ebenfalls in den Forschungen zur Volks- und Landeskunde gewürdigten Prof. Dr. Vasile Ciobanu mit dem zweisprachigen Band „In Honorem Vasile Ciobanu: Studien über die Rumäniendeutschen im 20. Jahrhundert“, herausgegeben von Corneliu Pintilescu, der das im Honterus-Verlag erschienene Buch auch vorstellte.

Beatrice UNGAR