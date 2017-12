Weihnachts- und Neujahrsbotschaft von Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor

Ausgabe Nr. 2559

Die Stadt Hermannstadt blickt auf ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr 2017 zurück, in dem zahlreiche kulturelle Veranstaltungen und Gemeinschaftsprojekte mit Zuschüssen von der Stadt organisiert wurden. Ein Höhepunkt waren die Feierlichkeiten aus Anlass des zehnten Jubiläums der Partnerschaft zwischen Luxemburg und der Großregion und Hermannstadt in dem Projekt Europäische Kulturhauptstadt 2007. Das Fest wurde durch die Anwesenheit des Staatspräsidenten Rumäniens, Klaus Johannis, der 2007 Bürgermeister der Stadt gewesen ist und maßgeblich zum Erfolg des Projekts beigetragen hat, entsprechend gewürdigt. Wir dürfen also dankbar sein. Dankbar und herausgefordert sind wir auch als Partner des Kreisrats in dem Projekt Hermannstadt Europäische Gastronomische Region 2019.

Es wurde auch 2017 weiter an der Modernisierung der Infrastruktur gearbeitet. Um nur einige Beispiele zu nennen: Die Modernisierung von mehr als 46 Straßen und zwei großen Wohnblockvierteln wurde abgeschlossen, ein neuer Kindergarten im Strandviertel wurde gebaut und eröffnet, neun neue Spielplätze wurden eingerichtet und für die Sanierung des Stadions im Erlenpark wurde schon ein Vertrag abgeschlossen.

Besonders froh bin ich, dass Hermannstadt die erste Stadt in der Region Mitte ist, die eine Integrierte Strategie zur Stadtentwicklung sowie einen Mobilitätsplan vorlegen und bewilligt bekommen konnte.

Da Weihnachten und der Jahreswechsel vor der Tür stehen, möchte ich auch an dieser Stelle unterstreichen, dass Feiertage nur gemeinsam gefeiert werden können. So z. B. auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Großen Ring, der 2017 zum elften Mal erfolgreich stattfindet und wo Sie in der Silvesternacht mit ihren Freunden und Gästen auf gute Gesundheit und ein erfolgreiches Neues Jahr anstoßen können.

Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Neues Jahr 2018!

Astrid FODOR

Bürgermeisterin

Hermannstadt