Seifenblasen und Sonnenschirme

Zur neunten Auflage der „Sibiu Magic Show“ am Gong-Theater Hermannstadt

Ausgabe Nr. 2558

Wenn Kinder Anfang Dezember in Reih und Glied zu zweit vor den Türen des Gong-Theaters stehen, dann ist es wieder soweit. Das Festival „Sibiu Magic Show“, das vom Gong-Theater für Kinder und Jugendliche organisiert wird, hat begonnen. Heuer fand das bei Jung und Alt beliebte Magiefestival zum neunten Mal vom 6. bis 10. Dezember statt.

In diesem Jahr waren Zauberkünstler, Illusionisten und Clowns aus Kuba, Argentinien, Russland, Spanien, Australien, der Ukraine und Rumänien dabei. Der Andrang bei manchen Shows war so groß, dass die Veranstalter noch zusätzlich Bänke und Stühle herbeischaffen mussten. So geschehen auch bei der Eröffnungsshow des Kubaners Ernesto Planas am 6. Dezember. Der charismatische Illusionist bot verschiedene Tricks, die er mit den freiwilligen Kindern im Saal durchführte. Die Begeisterung erreichte bei seiner bunten Sonnenschirmshow am Ende ihren Höhepunkt.

Auch dieses Jahr waren die Seifenblasenkünstler ein fester Bestandteil der „Sibiu Magic Show“: Alex Krasnoperov aus Russland füllte die Seifenblasen mit Rauch und jonglierte mit ihnen so gekonnt, dass er die Kinder ins Staunen versetzte. Dr. Bubble und Milkshake aus Australien begeisterten u. a. mit einem Seifenblasenkarussel.

Neu waren heuer die Auftritte mehrerer Clowns. Besonders war die Mischung zwischen Humor und Musik, die in der Veranstaltung „Das Land der Spielsachen“ ein Erfolg war. Vor allem als Consuella Gordon Grigorescu trotz Musikverbot immer wieder ein neues Instrument von unter ihrem riesigen Mantel hervorzauberte und damit den traurigen Clown aufregte. Zum Schluss musizierten die vier Künstler aber zusammen und die Kinder klatschten begeistert den Rhythmus dazu.

Das Magiefestival endete mit der Show „Das magische Reich“ der Ukrainer von Shadow Theatre Fireflies. Auch dieses Jahr war die Veranstaltung ein voller Erfolg und die Kinder sind jetzt schon auf das 10. Jubiläum 2018 gespannt.

Cynthia PINTER