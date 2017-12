Chanukka Sameach!

Ausgabe Nr. 2558



Vom 13. Dezember bis zum 20. Dezember wird heuer Chanukka gefeiert. Die jüdische Gemeinde Hermannstadt beging das Fest gestern gemeinsam mit einer Delegation der Föderation der Jüdischen Gemeinden aus Rumänien, die sich auf „Chanukka-Reise“ durchs Land befindet. Mit dabei waren Generalsekretär Eduard Kupferberg, Rabbi Zvika Kfir, Kantor Emanuel Pusztai, Dr. Mona Bejan und Assistent Manager Raluca Lazăr. Die Delegation hatte am Mittwoch in Kronstadt mitgefeiert und wird weitere Stationen in Karlsburg, Klausenburg, Temeswar, Karansebesch, Lugosch, Reschitza, Deva und Pitești wahrnehmen. Unser Bild: Drei Chanukkias bereitete Rabbi Zvika Kfir (Bildmitte) vor, an denen der Junge David Luca Barbu (rechts), Kantor Pusztai und ein Vertreter der Mediascher jüdischen Gemeinde (im Hintergrund links) die zweite Kerze anzündeten.

Foto: Beatrice UNGAR