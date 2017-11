Die Fußballmannschaft hat einen Fan Club

Ausgabe Nr. 2555

„Hermannstadt Sport Pub“ heißt der neue Fan Club, der am Sonntag, dem 12. November, in der Dorului Straße Nummer 20 eröffnet wurde. Hier können sich alle Fans der Fußballmannschaft FC Hermannstadt treffen, austauschen und die Siege ihrer Lieblingsmannschaft zusammen feiern. Bei der offiziellen Eröffnung waren auch die Spieler, der Trainer, Alexandru Pelici, sowie der Präsident von FC Hermannstadt, Teodor Birț, dabei.

„Es ist ein besonderer Moment im Dasein unseres jungen Clubs, der vor zwei Jahren gegründet wurde und sich von der 4. Liga hinauf arbeiten musste. Inzwischen sind wir in die dritte und zweite Liga aufgestiegen und wir hoffen, unser aller Traum, die erste Liga, zu erreichen. Durch den Fan Club sind wir anderen großen Mannschaften gleichgestellt, dafür danken wir euch und vor allem Ciprian Turcu, dem Initiator dieses Projekts. Ich hoffe, wir treffen uns oft hier, im Hermannstadt Sport Pub, in guten, wie in schlechten Zeiten“, sagte Teodor Birț in seiner Eröffnungsrede vor Fans und Mannschaft. FC Hermannstadt ist weiterhin an der Spitze der Wertung der 2. Liga mit 40 Punkten nach dem 2-0-Sieg gegen Academica Clinceni am Sonntag, dem 12. November. In der Nationalliga wartet am Montag, dem 20. November, das nächste Auswärtsspiel gegen die Achtplatzierten von CS Mioveni auf sie.

Auch in Sachen Rumänienpokal stehen die Chancen auf ein Weiterkommen der rot-weißen Mannschaft gut. FC Hermannstadt wird im Achtelfinale auf Juventus Bukarest treffen. Das Spiel für die Qualifikation ins Viertelfinale findet am Donnerstag, dem 30. November, um 14 Uhr, auf dem Stadion im Erlenpark statt. Das Match wird live auf eines der Digisport-Kanäle übertragen.

Cynthia PINTER