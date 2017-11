Ausgabe Nr. 2553

Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“ als Tanztheater in der Vision und mit Texten des Choreographen Gigi Căciuleanu, eine One-Man-Show von Unteatru, wird am Sonntag, dem 5. November, 19 Uhr, im Rahmen der „Dialog-Plattform für die Kultur“ am Gong-Theater für Kinder und Jugendliche gezeigt. Die Premiere hatte im Rahmen des George Enescu-Festivals stattgefunden. Unser Bild: Szenenfoto mit dem Schauspieler Lari Georgescu, der alle Spielarten des Mozartschen Genies auf der Bühne zum Ausdruck bringt.

Foto: Unteatru