Nachrichten

Ausgabe Nr. 2544

51. Töpfermarkt; Pop-Oratorium in Fogarasch; Dr. Wien stellt zwei neue Bücher vor; „Lokal essen”; Schulbücher und –sachen; 4. Fest auf der Sagstiege; Neues aus dem Kunsthaus 7B; Sommerkonzert in der Kirche; DFDH plant Ausflug; Seidenmal-Werkstatt; George Enescu-Festival auch in Hermannstadt; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache; Radio Neumarkt auf Deutsch.

51. Töpfermarkt

Hermannstadt. – Am ersten Wochenende im September, heuer am Samstag, den 2. und am Sonntag, den 3. September, jeweils von 9 bis 20 Uhr, findet auf dem Großen Ring der traditionelle Töpfermarkt statt. Die traditionellen Künstler sind auf dem äußeren Ring aufgestellt, die modernen Künstler bieten ihre Ware im inneren Kreis ein. Zeitgleich finden auf dem Kleinen Ring die „Tage der Roma“ statt, bekannt in Hermannstadt als Roma-Markt.

Der Parkplatz auf dem Kleinen Ring ist von heute bis einschließlich Sonntag außer für die Anwohner gesperrt. (RS)

Pop-Oratorium in Fogarasch

Fogarasch. – Das Pop-Oratorium „King Dave“ von Michael Benedikt Bender wird am Sonntag, dem 3. September, 16 Uhr, unter der Leitung von Christiane Neubert in der evangelischen Kirche in Fogarasch aufgeführt. Geprobt haben der Projektchor „De(r) Chor” gemeinsam mit Musikern von der Hermannstädter Staatsphilharmonie dafür die letzte Woche im Jugendzentrum Seligstadt.

Die finanzielle Unterstützung für die Unterbringung und die Verköstigung der Mitwirkenden in der Probewoche in Seligstadt übernahm das Departement für Interethnische Beziehungen der Rumänischen Regierung durch das Siebenbürgenforum, die in Fogarasch anfallenden Kosten deckt die Stadt Fogarasch aus öffentlichen Mitteln.

Der Eintritt ist frei.

Dr. Wien stellt zwei neue Bücher vor

Hermannstadt. – Zwei seiner neuesten Bücher stellt Dr. Ulrich Andreas Wien, Kirchenhistoriker und Akademischer Direktor am Institut für Evangelische Theologie der Universität Koblenz-Landau, am Sonntag, dem 3. September, 19 Uhr, im Hans Bernd von Haeften-Tagungshaus der Evangelischen Akademie Siebenbürgen (EAS) in Hermannstadt/Neppendorf (Str. Livezii 55) vor. Es handelt sich um das im Juni 2017 im Schiller-Verlag Hermannstadt-Bonn herausgegebene Buch „Siebenbürgen – Pionierregion der Religionsfreiheit: Luther, Honterus und die Wirkungen der Reformation“ bzw. um das im Mai im V&R Academic-Verlag erschienene Buch „Exportgut Reformation: Ihr Transfer in Kontaktzonen des 16. Jahrhunderts und die Gegenwart evangelischer Kirchen in Europa“.

Die Veranstaltung stellt den Auftakt des Herbstprogramms an der EAS dar. Um Anmeldung bis zum 1. September wird gebeten unter 0269-21.99.14 oder eas@neppendorf.de

„Lokal essen”

Hermannstadt. – Der Verein „My Transylvania” organisiert vom 31. August bis 10. September das Esskulturfestival „Transilvania Gastronomică” (Gastronomisches Siebenbürgen) unter dem Motto „Eat local” („Lokal essen”). Im Rahmen des Festivals wird zu Tisch geladen bei: „Dinner in the citadel”, 1. September, Bistro Jules, Hermannstadt; „Saxon desserts”, 2. September, Cistercienilor 46, Michelsberg; „Neighbourhood Cooking”, 2. September, Bistro She’s green, Hermannstadt; „Dinner in the nature”, 2. September, Gästehaus Kleinschenk; „Launching Eat Local”, 3. September, Bistro Jules, Hermannstadt. Die letzte Veranstaltung ist ein Produzentenmarkt im Hof der Margarethenkirche in Mediasch. Reservierungen unter https://eat-local.ro (RS)

Schulbücher und -sachen

Hermannstadt. – Eine Schulbuch- und Schulsachen-Messe findet von heute bis Sonntag in der Astra-Bibliothek statt. Die Öffnungszeiten: heute, 12-21 Uhr, Samstag, den 2. September, 9-21 Uhr, Sonntag, den 3. September, 9-17 Uhr. (BU)

4. Fest auf der Sagstiege

Hermannstadt. – Die 4. Auflage des „Festes auf der Sagstiege“ (Festivalul de pe Scări), findet vom 1. bis 3. September statt. Geboten werden Konzerte, Workshops, Naturprodukte. Das genaue Programm finden Sie unter https://www.facebook.com/FestivalulDePeScari/

Neues aus dem Kunsthaus 7B

Michelsberg. – Im Kunsthaus7B im Rahmen der Vasarely-Ausstellung findet am 2. und 3. September, jeweils um 21 Uhr, ein Filmabend statt. Unter dem Titel „Cinema et Peinture“, wird eine Collage aus Filmen und Bildern von Victor Vasarely an der Außenwand des Kunsthauses 7B gezeigt, die Collage ist arrangiert von Oana Ionel.

Die Ausstellung wird bis Sonntag, den 1. Oktober verlängert und ist täglich außer montags zwischen 12 und 18 Uhr geöffnet. (BU)

Sommerkonzert in der Kirche

Hermannstadt. – Im Rahmen der sommerlichen Orgelkonzertreihe in der evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt konzertiert am Dienstag, dem 5. September, 18 Uhr, Ilse Maria Reich aus Landshut/Deutschland. Der Eintritt kostet 10 Lei, Karten werden an der Abendkasse verkauft. (RS)

DFDH plant Ausflug

Hermannstadt. – Das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) plant einen Ausflug für seine Mitglieder am Dienstag, den 12. September, mit folgender Route: Alttal – Lotrutal (Station im Museum Mălaia) – Obârșia Lotrului – Mühlbachtal.

Anmeldungen werden bis Donnerstag, den 7. September, im Sekretariat des Forums (0269-21.54.17) angenommen.

Der Eigenbeitrag beträgt 25 Lei pro Person.

Die Abfahrt erfolgt um 8 Uhr vom Parkplatz neben dem Thaliasaal. (BU)

Seidenmal-Werkstatt

Michelsberg. – Eine Seidenmal-Werkstatt für Anfänger und Fortgeschrittene unter der Leitung von Ortrun Fabini, bietet die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien am 15. und 16. September im Elimheim in Michelsberg an. Erwartet wird ein Eigenbeitrag von 50 Lei. Die Teilnehmerinnenzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Frauenarbeit bis zum 10. September d. J. entgegen unter E-Mail frauenarbeit@evang.ro oder telefonisch unter 0721-33.00.52. (BU)

George Enescu-Festival auch in Hermannstadt

Hermannstadt. – Fünf Konzerte finden im Rahmen des George Enescu-Festivals im September in Hermannstadt statt, die Reihe beginnt mit einem Rezital des Ensembles L’Arpeggiata am 10. September, 20.30 Uhr, in der evangelischen Stadtpfarrkirche. Am 11. September findet um 19 Uhr in der Astra-Bibliothek ein Rezital des Diotima-Quartetts statt. Die nächsten Konzerte finden im Thaliasaal jeweils ab 19 Uhr stat. Am 12. September konzertiert die Gewinnerin des George Enescu-Preises 2016, Viktoria Vassilenko (Klavier), am 18. September der Gewinner des George Enescu-Preises 2016, Erzhan Kulibaev (Geige), und am 22. September treten Maxim Vengerov (Geige) und Vag Papian (Klavier) auf. Kartenvorverkauf: eventim.ro oder bei Diverta und Humanitas.

Das George Enescu-Festival 2017 findet vom 2. bis 24. September in Bukarest statt. Die Organisatoren melden, dass wegen einer Hacker-Attake der Internetauftritt des Festivals http://festivalenes cu.ro nicht aufrufbar ist, Karten kann man unter eventim.ro kaufen. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureş, Samstag, 2. September, 17.30-18.30 Uhr (Wiederholung: Sonntag, 10 Uhr).

TVR 2, Dienstag, 5. September, 13.40-14.10 Uhr: Haferland-Kulturwoche 2017 (Teil I).

TVR 1, Donnerstag, 7. September, 15.00-17.00 Uhr, AKZENTE: Orgelsommer; Kirchweih in Warjasch (Teil I). Nachrichten von TVR (15.50-16.10); Check in – das Reisemagazin der Deutschen Welle; Theater in der Heltauer Kirchenburg.

Radio Neumarkt auf Deutsch