Laufwettbewerb bei Nacht

3. Night Cross Challenge im Freilichtmuseum

Ausgabe Nr. 2544



Auf die Plätze, fertig, los! Bei klarem Sternenhimmel und ziemlicher Dunkelheit wurde der Start zur dritten Auflage der Night Cross Challenge, am Freitag, dem 25. August, in Hermannstadt gepfiffen. Insgesamt 500 Teilnehmer aller Alterskategorien nahmen an dem besonderen Wettkampf, der im Freilichtmuseum rings um den See stattfand, teil.

Für viele Amateursportler muss es eine Erleichterung gewesen sein, bei Nacht, also bei angenehmen Temperaturen zu laufen. Und dann noch mitten in der Natur bei frischer Waldesluft, kein Wunder, dass sich mehr Läufer angemeldet haben, als in den vergangenen Jahren. Einige hatten sich ausgerüstet mit Stirnlampe und leuchtenden Schnürsenkeln und jeder Teilnehmer bekam ein LED-Armband, das bunt leuchtete. „Die helfen sehr, damit wir uns in der Dunkelheit nicht aus Versehen anrempeln“, erklärte ein Läufer einem anderen, während der Aufwärmübungen.

Um 21.30 Uhr rannte die erste Gruppe von der Startlinie neben der Bühne am See los. 9 km war die längste Route für die fortgeschrittenen Läuferinnen und Läufer, während die Amateure die Hälfte, also 4,5 km, zurücklegen mussten. Insgesamt gab es 16 Kategorien und nach einer Pasta-Party wurden die Besten prämiert. Gewonnen haben u.a.: Tabita Teuşan (Beste Läuferin 2017, 00:39:33) und Constantin Folescu (Bester Läufer 2017, 00:33:50). Alle Ergebnisse sind auf der Webseite www.acceptaprovocarea.com nachzulesen. Organisatoren waren der Verein „DA pentru Sport“, mitfinanziert vom Kreisrat und Stadtrat Hermannstadt und unterstützt vom ASTRA-Museum.

Cynthia PINTER

Foto 1: „Alle Hände hoch“ rief Fotograf Paul Băilă und alle Hobby-Läufer folgten der Aufforderung vor dem Start.

Foto 2: Mit Stirnlampe ausgerüstet konnten die Läufer die Wege im Freilichtmuseum besser erkennen.

Fotos: die Verfasserin